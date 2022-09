Dapper Drake commande le tapis à la première d’Amsterdam

OK, pimpant Drizzy !

La première mondiale étoilée d'”Amsterdam” a fait sortir tout le monde et leur maman, y compris l’élégant Drizzy qui commandait le tapis aux côtés Christian Bale, Margot Robbie, Jean-David Washington, Rami Malek, Robert de niroet plus.

Graham, qui a produit le film avec son partenaire Adel “Future” Nur, a fait tourner les têtes dans Tom Ford tout en rappelant à tout le monde qu’il est plus qu’un simple “rappeur”.

“C’est bizarre de rappeler aux gens que je ne suis pas qu’un rappeur”, a-t-il déclaré avant de présenter les acteurs et l’équipe sur scène lors de la première.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

De 20th Century Studios, New Regency et du cinéaste acclamé David O. Russell vient “Amsterdam”, une épopée policière originale sur trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’un des complots secrets les plus choquants de l’histoire américaine.

Un conte fascinant et richement complexe qui mêle brillamment faits historiques et fiction pour une expérience cinématographique opportune, le film réalisé par David O. Russell met en vedette Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Robert De Niro et de nombreux Suite.

“Amsterdam” ouvre en exclusivité dans les salles le 7 octobre 2022.