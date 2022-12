Dapper Dan & More répandent la joie des fêtes à la collecte de jouets de Harlem

Nous aimons le voir!

Dapper Dan, A$AP Ferget Dave Est fait équipe avec DJ Web star pour sa 12e édition annuelle de Harlem Holiday Toy Drive (présentée par Cash App en partenariat avec Tidal and the Gap) avec sa plus grande participation à ce jour.

Des milliers de dons de jouets et de manteaux ont été collectés au nom du Boys and Girls Club of Harlem et du Dunlevy Milbank Community Center.

Le don communautaire réussi a débuté dimanche dernier dans le salon Room 112 où les invités ont apprécié de la musique et un menu personnalisé de Lighthouse Fish Market.

Les participants spéciaux comprenaient un acteur / comédien Monsieur le Commodorestar de l’amour et du hip-hop Chrissy Monroeartiste Déesse Kchanteur R&B Tylanvice-président principal des marées Jason KpanaStratège de l’impact communautaire de l’application Cash Gary Johnsonet une foule d’influenceurs, de politiciens locaux, et plus encore.

Au cours de l’événement, Dapper Dan a remis à DJ Webstar un certificat de reconnaissance de la ville de New York et au maire Eric Adams pour 20 ans de service édifiant à la fois les personnes âgées et les jeunes de sa communauté.

Lundi, DJ Webstar a rejoint A $ AP Ferg au Millbank Center pour livrer les nouveaux manteaux et les dons de jouets de la collecte de jouets de dimanche et construire les vélos personnalisés donnés par Ferg pour les enfants locaux.

Découvrez toutes les sélections de l’événement ci-dessous:

Dans les prochains jours, DJ Webstar continuera de distribuer les milliers de dons qui ont été collectés lors de la collecte de jouets aux familles dans le besoin à travers Harlem.