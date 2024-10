DAPK3 apparaît comme un nouveau régulateur de la migration des cellules cancéreuses du sein triple négatives

Représentation graphique du rôle fonctionnel de DAPK3 dans les cellules TNBC. Crédit: Nexus PNAS (2024). DOI : 10.1093/pnasnexus/pgae401



Le cancer du sein triple négatif (CSTN) est le sous-type de cancer du sein le plus difficile à traiter. Les patients TNBC représentent plus de 20 000 cas de cette maladie chaque année rien qu’aux États-Unis. Leurs résultats sont pires que ceux des patientes atteintes d’autres sous-types de cancer du sein : leur taux de mortalité sur cinq ans est d’environ 40 %. On pense que le taux de mortalité élevé résulte de la propension des cellules cancéreuses à se propager ou à métastaser vers d’autres organes et du manque de thérapies efficaces spécifiques au cancer.

Au Baylor College of Medicine, le Dr Charles Foulds, professeur adjoint au Lester and Sue Smith Breast Center et membre du Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center, et ses collègues du Baylor mènent des recherches dans le but de mieux comprendre le TNBC et potentiellement d’identifier vulnérabilités qui pourraient conduire à des thérapies plus efficaces.

Recherche des vulnérabilités TNBC avec KIPA

« Dans cette étude, publié dans Nexus PNAS« , nous avons recherché des enzymes appelées kinases, dont l’expression est généralement altérée dans le cancer », a déclaré le premier auteur du travail, le Dr Junkai Wang, qui était membre du laboratoire Foulds lorsqu’il travaillait sur ce projet.

Des études antérieures en laboratoire ont montré que le ciblage des kinases peut être efficace sur le plan thérapeutique dans d’autres cancers. Il existe de nombreux inhibiteurs de ces enzymes qui sont déjà approuvés par la Food and Drug Administration pour un usage humain et qui pourraient être testés pour leur valeur thérapeutique potentielle dans le TNBC. « Le défi était d’identifier la kinase parmi des centaines de kinases dans les cellules TNBC qui pourraient potentiellement nous donner un avantage contre ce cancer », a déclaré Wang.

Les chercheurs ont utilisé une méthode de laboratoire qu’ils avaient précédemment développée, appelée test pull-down des inhibiteurs de kinases (KIPA), qui accélère considérablement le processus d’identification des kinases parmi des centaines de candidats potentiels.

Travaillant avec 16 xénogreffes dérivées de patients (PDX), des tumeurs du cancer du sein humain cultivées dans des modèles de souris immunodéprimées, l’équipe a utilisé KIPA pour rechercher des kinases dont la quantité était significativement modifiée dans le TNBC, par rapport aux cellules normales.

« Nous avons constaté que les cellules TNBC contiennent davantage de kinase appelée Death-Associated Protein Kinase 3 (DAPK3) », a déclaré Wang. « Nous avons confirmé cette découverte dans les lignées cellulaires TBNC et dans les tumeurs. »

Il est important de souligner que si les niveaux de protéine de DAPK3 étaient supérieurs à la normale dans le TNBC, les niveaux de son précurseur ARNm ne l’étaient pas. La molécule d’ARNm porte la séquence génétique du gène DAPK3 et est utilisée par la cellule pour synthétiser la protéine.

« De nombreuses études s’appuient uniquement sur les données sur l’ARNm pour évaluer quelles protéines sont produites par les cellules », a expliqué Wang. « Si nous avions simplement examiné l’ARNm et non les niveaux de protéines dans le TNBC, nous n’aurions pas compris que la protéine DAPK3 est surproduite dans ce cancer et mérite une attention plus approfondie. »

Un nouveau rôle pour DAPK3

D’autres études ont montré que l’élimination de la protéine DAPK3 en supprimant le gène DAPK3 n’affectait pas la croissance des cellules cancéreuses ; cependant, il a empêché la migration et l’invasion des cellules TNBC lors d’expériences en laboratoire. Lorsque des cellules TNBC avec le gène DAPK3 inactivé ont été cultivées sous forme de tumeurs chez des souris immunodéprimées, aucun effet significatif sur les métastases tumorales n’a été observé. Une modélisation supplémentaire des métastases est nécessaire pour fournir un résultat définitif.

Les chercheurs ont également acquis de nouvelles connaissances sur la manière dont DAPK3 exerce ses effets favorisant la migration.

« Nous avons constaté que DAPK3 réduit les niveaux de desmoplakine (DSP), une protéine impliquée dans la régulation de l’adhésion cellulaire, liée à la capacité d’une cellule à migrer », a déclaré Wang. « De plus, nous avons découvert qu’une protéine appelée LUZP1 se lie à DAPK3, ce qui la protège de la destruction par la cellule. »

« Dans l’ensemble, nos résultats ont amélioré notre compréhension des kinases qui contrôlent la propagation des cellules TNBC », a déclaré Foulds. « Nous pensions auparavant qu’un moteur du cancer pouvait affecter la prolifération et la migration cellulaire. Mais nous avons constaté que dans TNBC, DAPK3 ne régule pas la croissance, mais contrôle la migration et l’invasion. Nos prochaines étapes comprennent la réalisation d’études supplémentaires pour en savoir plus sur la façon dont DAPK3/ Les fonctions complexes LUZP1 favorisent la migration des TNBC et évaluent sa valeur potentielle en tant que cible thérapeutique. »

Parmi les autres contributeurs à ce travail figurent Anh M. Tran-Huynh, Beom-Jun Kim, Doug W. Chan, Matthew V. Holt, Diana Fandino, Xin Yu, Xiaoli Qi, Jin Wang, Weijie Zhang, Yi-Hsuan Wu, Meenakshi Anurag. , Xiang HF Zhang, Bing Zhang, Chonghui Cheng et Matthew J. Ellis. Les auteurs sont affiliés au Baylor College of Medicine.

Plus d’informations :

Junkai Wang et al, La protéine kinase 3 associée à la mort module la migration et l’invasion des cellules cancéreuses du sein triple négatives, Nexus PNAS (2024). DOI : 10.1093/pnasnexus/pgae401

Fourni par le Baylor College of Medicine