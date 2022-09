Daphne Joy établit 50 cents directement sur les affirmations qu”elle sort avec Diddy

S’il y a quelqu’un qui sait comment appuyer sur les boutons des gens, c’est 50 Cent – et personne ne le sait mieux que ses proches.

Daphne Joy, la mère du fils de 50 ans, Sire Jackson, a applaudi le rappeur sur les réseaux sociaux cette semaine après avoir déclenché des rumeurs de rencontres avec Diddy.

Sans surprise, cela a reçu une réponse rapide de Joy, qui ne veut plus supporter les manigances de son bébé papa.

Elle a ensuite écrit un long message sur ses histoires Instagram sur «être constamment vilipendé» à la suite de sa relation avec le Du pouvoir créateur, même si leur relation a pris fin il y a plus de dix ans.

“Je déteste parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu’il faut y remédier », a-t-elle commencé. “J’en ai tellement marre que mon récit soit ce qu’il est. J’étais dans une relation de deux ans il y a plus de 10 ans, et hors de cette relation, Dieu m’a béni avec un beau petit garçon en bonne santé. Bien que le père de mon enfant et moi nous soyons séparés, je me suis concentré sur le bien-être de mon fils émotionnellement, spirituellement et tout le reste. ”

Daphné a poursuivi: «J’ai guéri en privé, j’ai mûri, j’ai été plus proche de Dieu que jamais et j’apprécie vraiment cette vie. Je veux juste être heureux et être seul. Nous sommes tous humains et vous ne savez jamais où la vie peut vous mener. J’apprécie et chéris tous ceux que j’apporte dans ma vie, et quand je montre enfin un aperçu de mon bonheur, je me sens attaqué pour cela. J’en ai tellement marre de défendre mon personnage, d’être préjugé et d’être constamment vilipendé. Je ne fais rien de mal, je ne souhaite de mal à personne. Je veux juste être heureux. Merci et que Dieu vous bénisse.