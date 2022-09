Daonte conduit des heures pour voir Lindsey sur “Life After Lockup”

Avez-vous suivi “Life After Lockup?”

Nous sommes à un jour d’un nouvel épisode de notre émission de télé-réalité sur le plaisir coupable préférée, la vôtre et celle de tout le monde, “Life After Lockup”, et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir.

Dans le clip, Lindsey attend l’arrivée de Daonte, mais avant qu’il ne puisse la rencontrer à son travail, elle dit à Blaine qu’elle craint de blesser ses sentiments. Cela semble en fait inévitable car Blaine en profite alors pour exprimer son intérêt pour Lindsey. Lorsque les deux se rapprochent plus que jamais, Daonte arrive. Va-t-il les prendre en flagrant délit ?

Regardez le clip ci-dessous :

Dang – on dirait bien que Daonte a vu ça. Qu’est-ce que tu penses? Lindsey avait-elle tort de permettre à Daonte de conduire tout ce chemin sans le préparer à ce qu’elle ressent vraiment? La pauvre Daonte n’arrive pas à trouver une bonne femme, semble-t-il. Mais au moins Lindsey semble avoir un peu plus de conscience que Nicolle !

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Kevin est pris dans le plan de Kayla. Pendant ce temps, Amber et Puppy entrent dans une confrontation houleuse.

Amber et Puppy se retrouvent si souvent dans une confrontation houleuse que nous avons l’impression qu’il y a probablement plus d’épisodes où ils se disputent que de s’entendre. Vont-ils jamais mettre fin à la toxicité pour de bon?

Un tout nouvel épisode de “Life After Lockup” sera diffusé le vendredi 23 septembre à 21h HNE / 20h CST sur WeTV.

Allez-vous regarder?