D’Anushka Sharma-Virat Kohli à Kareena Kapoor Khan-Saif Ali Khan, les célébrités adoptant le « no-paps-for-kids » comme nouvelle norme ?

Nous savons tous à quel point les médias sociaux font partie intégrante de nos vies de nos jours. Qu’il s’agisse de faire défiler nos flux Instagram avec la tasse de café du matin pour vérifier les tendances sur Twitter avant de finalement nous forcer à ranger le téléphone pour dormir un peu, les médias sociaux ont pris le dessus sur des vies et comment ! En fait, les médias sociaux ont également beaucoup à voir avec la culture des paparazzis du monde occidental qui s’empare de l’industrie indienne du divertissement, principalement de Bollywood. On peut dire que c’est l’une des raisons pour lesquelles la culture des paparazzis a connu une croissance exponentielle ces dernières années.

En quelque sorte, sur les réseaux sociaux, plusieurs photographes de célébrités partagent non seulement les photos de la star, mais aussi leurs enfants. Et alors qu’au départ, les célébrités se sont obligées et étaient heureuses de faire cliquer leurs enfants, ces derniers temps, plusieurs couples de stars ont hésité et exprimé leur inquiétude face à la culture croissante des paparazzis où les enfants, y compris les nouveau-nés, sont constamment sous les projecteurs des médias.

De Twinkle Khanna-Akshay Kumar, Anushka Sharma-Virat Kohli, Neha Dhupia-Angad Bedi à Mira Rajput Kapoor-Shahid Kapoor et Kareena Kapoor Khan-Saif Ali Khan, la seule chose commune entre ces couples de célébrités à part le fait qu’ils sont tous stars à part entière, c’est que les parents ont pris la décision consciente de garder leurs enfants à l’écart des médias sociaux et des papots autant que possible. Et même lorsqu’elles partagent des photos ou des vidéos des plus petits sur Internet, les célébrités ont tendance à suivre certaines règles bien définies, comme ne pas révéler le visage de l’enfant dans la plupart des cas de nos jours.

Cependant, les paps se soucient peu de qui et comment tant qu’ils obtiennent les célébrités et les enfants vedettes cliqués. Et vraisemblablement, c’est exactement ce qui a été une préoccupation pour les célébrités.

Alors que Twinkle Khanna et Akshay Kumar n’ont jamais révélé le visage de leur petite fille Nitara, même s’ils partagent des photos et des vidéos la mettant en scène, Kareena Kapoor Khan a également fait preuve de retenue pour faire niquer son deuxième-né. En fait, contrairement à la fois où elle a donné naissance à Taimur Ali Khan lorsqu’elle s’est gracieusement arrêtée à l’entrée de sa maison et a posé avec son mari Saif alors qu’elle rentrait chez elle après sa sortie de l’hôpital, la deuxième fois, Kareena a hésité à laisser le les paparazzi cliquent sur son petit garçon même lorsqu’elle sort pour son examen de routine.

Non seulement cela, Kareena n’a toujours pas révélé le nom de son deuxième-né et n’a partagé aucune photo à ce jour montrant le visage de son nouveau-né.

D’un autre côté, Shahid et Mira, qui engageaient leurs enfants Misha et Zain sur les réseaux sociaux, ont également cessé de partager des photos et des vidéos mettant en scène les enfants. Les dernières photos que Mira a partagées de Misha montraient le petit dos à la caméra. Dans son récent souhait pour la fête des pères au nom des enfants, Mira avait récemment partagé une histoire Instagram dans laquelle la photo ne présente que Shahid tandis que Misha et Zain ont été recadrés. La dernière photo que Mira a partagée avec l’un de ses enfants date du 5 septembre 2020, lorsqu’elle a souhaité au petit Zain sa journée spéciale. Quant à Shahid, son dernier message sur les enfants hai date du 20 août 2019, lorsqu’il a partagé un collage de sa photo d’enfance aux côtés de celle de Zain et a demandé à ses fans de « repérer la différence ».

Neha Dhupia et Angad Bedi, comme nous le savons tous, ont affirmé qu’ils ne révéleraient pas le visage de leur fille avant qu’elle ne soit assez âgée pour décider si elle souhaite ou non s’engager sur les réseaux sociaux.

Et quant à Anushka Sharma et Virat Kohli, le couple puissant a mis les pendules à l’heure en disant qu’ils ne veulent pas engager Vamika sur les réseaux sociaux. En fait, quand Anushka était attendue avec Vamika, le couple est allé jusqu’à envoyer des paniers aux paps avec une demande de ne pas cliquer sur les photos de leur petite fille et de leur permettre d’avoir de l’intimité.

Alors, peut-on dire que c’est une sorte de tendance que d’autres vont progressivement rattraper ou juste une phase passagère ? Eh bien, seul le temps nous le dira !