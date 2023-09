D’Anthony Edwards à Vit Krejci, décomposition de la liste des Timberwolves à l’approche du camp

Les Timberwolves du Minnesota sont à une semaine du camp d’entraînement. Le président des opérations de basket-ball, Tim Connelly, a fait quelques mineure ajustements à la liste, mais à toutes fins utiles, l’équipe est constituée depuis des mois.

L’équipe qui se réunira à Mayo Clinic Square au début du camp entrera avec beaucoup de pression, beaucoup d’intrigues et beaucoup de sceptiques quant à l’endroit où elle peut aller après la sortie du premier tour des séries éliminatoires de la saison dernière. Le roster a été quelque peu remanié, mais les principes restent. C’est maintenant le moment idéal pour un aperçu complet de la situation de la liste à l’approche du camp.

Position par position, c’est une liste qui semble, à première vue, être aussi complète que toutes celles que les Wolves ont eues ces dernières années. Il existe également des trous qui suscitent des inquiétudes. Nous partirons de leur groupe de position le plus profond et partirons de là.

Grands

Entrées: PF Karl-Anthony Towns, C Rudy Gobert

Banc: Naz Reid, Luka Garza, Leonard Miller

Faiseurs d’argent: Pourquoi perdre du temps à tourner autour du pot quand nous pouvons aller droit au cœur de la construction de l’effectif de cette équipe ? Les Timberwolves ont pris la décision audacieuse en 2022 de déplacer Towns du centre vers l’attaquant puissant et d’acquérir Gobert pour former une formation de deux grands avec la vision d’une approche de style bully-ball. Gobert était censé remédier aux faiblesses défensives et au rebond qui ont condamné le Minnesota lors d’une défaite en séries éliminatoires contre Memphis en 2022. Mais Towns a raté 52 matchs en raison d’une blessure et Gobert n’a pas été la force qui a changé la donne lors de sa première saison au Minnesota qu’il était dans l’Utah. .

L’espoir au cours de la deuxième année est que les Wolves sachent mieux comment jouer autour de Gobert pour lui permettre d’avoir plus facilement un impact des deux côtés du terrain. Après une solide performance avec la République dominicaine lors de la Coupe du monde, les Wolves savent qu’ils auront un Towns sain et frais dès le début du camp d’entraînement après avoir raté la majeure partie de l’année dernière en raison d’une infection. Gobert a également été ralenti par une douleur au genou suite à sa participation à la finale de l’EuroBasket avec la France.

ALLER PLUS LOIN Examen du placement de KAT dans le projet Player Tiers de The Athletic

Si les Wolves veulent avoir une chance d’être compétitifs dans l’Ouest et d’éviter le tournoi Play-In, ils ont besoin de Towns et de Gobert de retour au niveau All-Star ou proche des niveaux All-Star qu’ils ont atteint précédemment. Towns a montré une volonté d’intégrer Gobert offensivement, ce qui était unique parmi ses coéquipiers avant qu’il ne se blesse au mollet en novembre.

Maintenant qu’ils sont en bonne santé, seront-ils capables de fournir suffisamment d’espacement pour que l’offensive fonctionne et d’être suffisamment mobiles défensivement pour que les Wolves ne soient pas repoussés sur le terrain en transition ? Et la performance décevante de Gobert la saison dernière était-elle un signe de déclin physique ou simplement une question d’adaptation à un nouvel environnement ? Ils ont tous deux un talent indéniable. S’ils parviennent à trouver un moyen de rassembler ces talents, le plafond de l’équipe est considérablement plus élevé.

Facteur X : Bien qu’ils aient deux gros joueurs sous contrat maximum sur la liste, les Wolves ont quand même accordé à Reid une prolongation de trois ans d’une valeur de 42 millions de dollars. C’était un témoignage du développement de Reid, d’une recrue non repêchée à quelqu’un de si compétent du côté offensif qu’ils ne pouvaient pas le laisser sortir. Reid jouera à la fois l’attaquant puissant et le centre. Il y a eu un très bref moment à la fin de la saison dernière – avant que Reid ne se casse le poignet – où il y avait des signes qu’il pouvait partager la parole avec Towns ou Gobert. Cependant, la taille de l’échantillon doit être beaucoup plus grande pour une véritable évaluation. Si les choses ne se passent pas bien avec l’équipe cette saison, Reid leur donne une certaine assurance s’ils envisagent d’échanger l’un de leurs joueurs titulaires l’été prochain.

Dans le mélange: Miller était un choix de deuxième ronde qui a passé la saison dernière dans la G League. Les Wolves sont très élevés sur son potentiel à long terme en tant que rebondeur et sont très qualifiés avec une taille légitime pour intimider leurs adversaires. Mais il n’a encore que 19 ans et se trouve derrière des vétérinaires très bien établis et aux tarifs très élevés. Il verra probablement la majeure partie de son temps de jeu avec l’Iowa en tant que recrue.

Ailes

Entrées: Anthony Edwards, Jaden McDaniels

Banc: Nickeil Alexander-Walker, Troy Brown Jr., Wendell Moore Jr., Daishen Nix, Jaylen Clark (blessés)

Faiseurs d’argent: Littéralement. Edwards a signé une prolongation de contrat maximale de cinq ans d’une valeur pouvant atteindre 260 millions de dollars en juillet. Il vient de réaliser un parcours exceptionnel avec l’équipe américaine à la Coupe du Monde FIBA ​​et est sur le point de franchir une nouvelle étape vers la célébrité lors de sa quatrième saison. Tout le monde, de Steve Kerr à Erik Spoelstra en passant par Kevin Garnett, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt et bien d’autres, ont chanté les louanges d’Edwards cet été. Il est le grand tireur et le grand fabricant de tirs des Timberwolves, quelqu’un qui s’est montré à la hauteur lors des séries éliminatoires et qui a le charisme nécessaire pour amener ses coéquipiers à le suivre dans le combat. Edwards n’a que 22 ans, il a donc encore beaucoup à apprendre, mais il a déjà fait preuve du genre de maturité émotionnelle qu’il faut pour être un leader. Il peut mettre des fesses dans les sièges lorsque les Lakers et les Warriors ne sont pas en ville. Un autre saut de sa part cette saison peut rendre les Wolves dangereux.

ALLER PLUS LOIN Krawczynski : Le discours d’Anthony Edwards sur le « quittera le Minnesota » est mauvais pour les affaires de la NBA

McDaniels est le camarade de classe d’Edwards et porte également beaucoup d’espoir pour sa quatrième saison. Il est l’un des meilleurs défenseurs de périmètre de la ligue (ne prêtez pas attention au camouflet All-Defense) et a également montré un arsenal offensif amélioré lors de sa troisième saison, tirant près de 40 pour cent à 3 points et ajoutant un peu de hors-jeu. le jeu du rebond. Limiter ses fautes est son objectif principal pour la quatrième année, mais les Wolves pensent qu’ils ont deux des meilleures ailes bidirectionnelles de moins de 25 ans de la ligue dans la même équipe. McDaniels est également éligible à une prolongation de contrat qui devrait faire de lui un jeune homme très riche, mais il reste à voir jusqu’où ce chiffre atteindra. Avoir Edwards et McDaniels sur la liste pour les années à venir a le potentiel de constituer un formidable couple qui mérite d’être construit.

Facteur X : La seule perte significative de l’intersaison pour les Wolves a été l’attaquant Taurean Prince, un leader précieux et un joueur constant qui a renversé 3 secondes à un rythme élevé, est sorti en transition pour marquer et a pu défendre plusieurs positions. Cette saison, Alexander-Walker jouera le rôle, qui ne cède qu’un pouce et 10 livres à Prince, mais qui a une meilleure poignée pour lui donner un peu plus de flexibilité de position. Alexander-Walker a été une agréable surprise après avoir rejoint Mike Conley lors de l’échange avec D’Angelo Russell en février. Il a fait preuve de belles capacités défensives, a réussi 40 pour cent de ses 3 en séries éliminatoires contre Denver et a de l’expérience en jouant aux côtés de Gobert dans l’Utah. Revenir au même système et aux mêmes chiffres d’entraîneur au profit de NAW, qui a eu très peu de stabilité pour débuter sa carrière NBA.

Dans le mélange: Moore Jr. a été repêché pour être une sorte de garde à tout faire qui pouvait abattre des tirs, les poursuivre défensivement et même courir le point à la rigueur. Il a passé très peu de temps en tant que recrue et ne s’est pas démarqué alors qu’il souffrait d’une blessure mineure lors de la Summer League de Las Vegas en juillet. Il a fleuri un peu tardivement chez Duke et les Wolves pensent qu’il a l’intelligence et l’éthique de travail pour éventuellement devenir un joueur de rotation. … Brown a réussi 38 pour cent de ses 3 avec les Lakers la saison dernière et devra en faire beaucoup plus pour trouver un temps de jeu constant au Minnesota. … Clark, un choix de deuxième ronde de l’UCLA, se remet d’une blessure à Achille et il n’y a pas de calendrier pour son retour au jeu. … Nix, qui a récolté en moyenne 4,0 points et 2,3 passes décisives en 57 matchs avec les Rockets la saison dernière, a signé un contrat de camp d’entraînement et est loin de figurer sur la liste. Il a également joué un rôle de meneur et pourrait y être mêlé.

couteau suisse

Partout: Kyle Anderson, Josh Minott

Affaire lucrative: Anderson ne commencera peut-être pas toujours et il ne gagnera peut-être pas autant d’argent que Gobert, Towns et, éventuellement, Edwards gagneront. Mais il est ultra important dans la composition de cette équipe. Sa neuvième saison NBA a été sa meilleure, le mariage parfait entre les compétences et la mentalité d’un joueur et les besoins de l’équipe pour laquelle il a joué. Anderson était un leader intransigeant et un décideur essentiel sur le terrain. Il a réalisé ses meilleurs chiffres comme attaquant puissant, dont 46 départs principalement pour les Towns blessés, mais l’entraîneur Chris Finch l’a également joué comme petit attaquant et même comme meneur de jeu à certains moments. Il a joué pour la Chine à la Coupe du monde, un signe encourageant après avoir subi une très grave blessure à l’œil lors des séries éliminatoires contre Denver. Avec Towns, Gobert et Reid tous en bonne santé, il sera intéressant de voir comment Finch déploiera Anderson pour maximiser son impact. Il est trop précieux pour rester assis.

Dans le mélange: Minott était un choix de deuxième ronde la saison dernière, et il n’est certainement pas prêt pour le rôle de tout-faire qu’occupe Anderson. Il est jeune et a BEAUCOUP à apprendre. Mais ses outils physiques en font un candidat à de multiples scénarios. Il est assez long et possède certains instincts de blocage de tir pour jouer l’attaquant puissant, mais est-il assez fort pour tenir tête aux grands ? Il est également assez rapide pour jouer petit attaquant, mais n’est pas le tireur normalement nécessaire pour ce poste. L’athlétisme qu’il possède est unique sur la liste. Il sera intéressant de voir si Finch peut lui trouver un vrai rôle cette saison ou s’il a besoin de plus d’expérience dans l’Iowa avant d’être prêt.

Meneurs de jeu

Entrée: Mike Conley Jr.

Banc: Shake Milton, Jordan McLaughlin, Vit Krejci

Affaire lucrative: Conley s’est avéré être exactement ce que les Timberwolves espéraient lorsqu’ils l’ont acquis en février. Une main ferme, un adulte dans la salle, quelqu’un qui a su tirer le meilleur de Gobert. Il a récolté en moyenne 14,0 points, 5,0 passes décisives et a tiré 42 pour cent à 3 points après avoir participé à l’échange. Le plus révélateur est qu’il n’a raté aucun match après l’échange et a joué au moins 37 minutes dans quatre des cinq matchs éliminatoires contre Denver. Il n’y avait pas de gestion de charge pour le joueur de 35 ans. Il était tout simplement trop important pour ce qu’ils faisaient et pourrait l’être encore plus à l’approche de son 36e anniversaire le mois prochain.

Le meneur est de loin le groupe de position le plus mince pour les Wolves. Finch utilisera probablement Anderson et Edwards pour lancer l’offensive et alléger une partie du fardeau de Conley. Il serait imprudent de s’appuyer autant sur lui pendant toute la saison 2023-24 comme ils l’ont fait lors des 29 derniers matchs de la saison dernière. Conley semble correspondre parfaitement à ce dont cette équipe a besoin, tant sur le terrain que dans les vestiaires. Le garder frais pour les séries éliminatoires sera essentiel.

Facteur X : Milton arrive au Minnesota en provenance de Philadelphie, où il a principalement joué comme gardien de tir pendant cinq saisons avec les 76ers. Les Wolves pensent qu’il peut également assumer certaines tâches de meneur, remplissant peut-être un rôle de garde combo qu’ils ont essayé de confier à Jaylen Nowell la saison dernière, en vain. Milton a tiré 37,8 pour cent sur 3 la saison dernière, donnant aux Wolves une menace de périmètre indispensable pour espacer le sol pour qu’Edwards se dirige vers le seau et que Towns travaille dans la peinture. Si Milton n’est pas à la hauteur, les Wolves ont d’autres options avec Edwards, Anderson et Alexander-Walker. Mais Milton de 6 pieds 5 pouces pourrait leur offrir une belle option s’il est capable d’assumer cette responsabilité.

Dans le mélange: McLaughlin est à la recherche d’une saison de rebond après qu’une blessure au mollet l’ait retardé au début de la saison dernière et qu’il ne soit jamais revenu en forme. Il a joué de manière hésitante lorsqu’on lui en a donné l’occasion la saison dernière, allant à l’encontre de l’approche audacieuse adoptée par le garde sous-dimensionné pour se tailler un rôle en 2021-2022. … Krejci a joué en moyenne 23,0 minutes en 30 matchs pour le Thunder en 2021-22, avec une moyenne de 6,2 points, 3,4 rebonds et 1,9 passes décisives. Il a joué avec parcimonie lors de 29 matchs avec les Hawks d’Atlanta la saison dernière et a signé un contrat de camp d’entraînement la semaine dernière. Un autre long shot pour une place sur la liste.

(Photo d’Anthony Edwards, Kyle Anderson et Mike Conley Jr. : David Sherman / NBAE via Getty Images)