Danseuse préadolescente allergique aux larmes et à la sueur à cause de l’eczéma

Bizarre mais vrai





Une danseuse de 11 ans a développé une maladie cutanée douloureuse qui la rend allergique à ses propres larmes et à sa sueur, et il lui est extrêmement douloureux de continuer son sport préféré.

Summah Williams a été hospitalisée fin 2022 après que sa peau se soit desséchée en fissures et soit devenue rouge et enflammée sous une couche de peau qui mue.

Au début, sa mère Karyn Zimny, 47 ans, pensait qu’elle avait un grave coup de soleil, mais elle est devenue de plus en plus inquiète lorsqu’elle a remarqué que sa fille, normalement en bonne santé, frissonnait sous la chaleur et lui démangeait la peau toute la nuit.

“Quand nous sommes allés à l’hôpital, elle avait une infection à staphylocoque et lorsqu’elle prenait des antibiotiques, tout son visage et son corps muaient comme un serpent de la tête aux pieds, le bain était plein de peau”, a-t-elle déclaré.

L’eczéma de Summah Williams est devenu si grave qu’elle a dû être hospitalisée. Document à distribuer à la famille

On lui a diagnostiqué de l’eczéma et elle a développé une sorte d’allergie à ses propres larmes et à sa sueur.

“[It’s] déchirant car elle adore danser », a déclaré Zimny.

«Quand elle regarde tous ses autres amis danseurs, elle s’énerve et demande : ‘Pourquoi ne puis-je pas avoir une peau comme eux ?’ C’est navrant.

Étant allergique aux larmes et à la sueur, il est presque impossible de poursuivre la danse. Document à distribuer à la famille

Summah teste actuellement un nouveau traitement par injection appelé Dupixent, mais souffre toujours de poussées faciales terriblement douloureuses.

Les enfants australiens ont l’un des taux d’eczéma les plus élevés au monde et la chaleur extrême de cet été met davantage d’enfants en danger.

Melody Livingstone, directrice générale de la marque australienne de soins de la peau MooGoo, affirme que sa marque a été inondée de parents inquiets qui leur demandent ce qu’ils peuvent faire pour soulager la peau de leurs enfants.

« Nous avons du mal à répondre à la demande », dit-elle.

Les enfants australiens présentent l’un des taux d’eczéma les plus élevés en raison de la chaleur intense qui règne en Australie. Document à distribuer à la famille

Summah teste une nouvelle injection appelée Dupixent dans l’espoir qu’elle aidera à lutter contre l’eczéma. Document à distribuer à la famille

“Notre crème contre l’eczéma Irritable Skin Balm a connu une croissance des ventes de plus de 70 pour cent depuis l’année dernière, et les commandes sont le double de ce qu’elles étaient à la même époque l’an dernier.”

L’Eczema Association of Australia affirme que l’eczéma touche jusqu’à 30 pour cent des enfants et 10 pour cent des adultes à des degrés divers, beaucoup attribuant les conditions météorologiques comme la principale cause des poussées.

Il n’existe actuellement aucun remède contre l’eczéma, le psoriasis ou la dermatite. Il est donc essentiel de contrôler les symptômes pour les personnes vivant avec la maladie.

Comment aider à gérer l’eczéma et les irritations cutanées

• Évitez les savons agressifs, les agents moussants, les parfums et les conservateurs dans les soins de la peau.

• Gardez la peau hydratée et appliquez des produits sans parfum juste après le bain.

• Vérifiez que le détergent ne contient pas de sulfates et d’autres irritants cutanés.

• Réduisez la chaleur des douches et des bains, car cela peut éliminer les huiles naturelles de la peau et l’irriter davantage.

• Réduisez ou évitez le sucre et la levure et mangez du poisson gras, des aliments riches en vitamines A et E et des aliments riches en oméga-3. • • Des aliments comme les graines de lin et les noix.

• Utilisez un probiotique contenant la souche Lactobacillus rhamnosus.

• Tenez un journal alimentaire et notez les poussées.

• Consultez un professionnel de la santé pour identifier tout allergène environnemental, alimentaire ou autre qui pourrait contribuer à votre problème de peau.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo