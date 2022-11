Danser des routines sexy sur Strictly a ravivé l’étincelle dans mon mariage, dit Fleur East

STRICTLY star Fleur East a démenti la malédiction notoire de la série – affirmant que ses routines sexy dans la salle de bal ont transformé son mariage.

Fleur, qui est mariée à Marcel Badiane-Robin, a révélé : « C’était comme si nous nous étions remariés après le tango argentin, je dois dire.

Fleur East a rejeté la malédiction notoire de Strictly en disant que ses routines sexy avec son partenaire Vito Coppola dans la salle de bal ont transformé son mariage

Fleur a déclaré que son mari, Marcel Badiane-Robin, était sa plus grande pom-pom girl et que l'émission avait ravivé l'étincelle dans leur mariage.

“Si vous voulez que l’étincelle se rallume dans votre mariage, faites Strictly.

« Parce qu’honnêtement, ça fait 12 ans qu’on est ensemble, quand m’a-t-il déjà vu dans un nouveau look chaque semaine bouger mes hanches comme ça.

“Quand arrivez-vous à faire ça pour votre partenaire ?

« C’est comme si je jouais pour lui, tous les samedis soirs. Je veux juste qu’il s’assoie là et dise : ‘Wow, c’est ma femme !’

« La malédiction stricte ? Ce n’est même pas un souci pour lui.

“Il est comme: ‘Fleur tout ce que tu as à faire’. C’est ma plus grande pom-pom girl et il me dit, ‘si tu as besoin d’être passionné dans cette danse, alors je dois croire en la passion.’

« Quand il vient à la répétition, il n’y a pas moyen de le tromper. Il est comme: ‘Nah, elle peut apporter plus que ça!’

“Nous sommes tellement plus proches maintenant parce que nous traversons cela ensemble et nous passons tellement de moments plus intimes et il comprend.”