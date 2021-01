DOUZE célébrités courageuses jouent dans la série Dancing on Ice de cette année alors qu’elles s’affrontent pour remporter le trophée.

Prendre la glace cette année comprend un rappeur, une ancienne star de Towie, une haie olympique et une actrice de Corrie. Rencontrons les célébrités et leurs partenaires professionnels.

Quels sont les couples Dancing on Ice?

Billie Shepherd et Mark Hanretty

Billie Shepherd est une star de la télé-réalité, surtout connue pour son apparition dans Towie and The Mummy Diaries.

Elle est associée au visage familier Mark Hanretty pour la série 2021.

Mark est un patineur et danseur sur glace professionnel de 35 ans originaire de Glasgow et a représenté le Royaume-Uni professionnellement.

Il a été associé à Nadia Sawalha, Rosemary Conley, Donna Air, Saira Khan et Libby Clarke dans les séries précédentes.

Colin Jackson et Klabera Komini

Colin Jackson est un athlète gallois spécialisé dans le 110 m haies.

Il a remporté sa première médaille, une médaille d’argent, à l’âge de 19 ans aux Jeux du Commonwealth de 1986 avant de décrocher une autre médaille d’argent aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul.

Jackson a battu le record du monde du 110 m haies en 1993 – un record qui a duré plus d’une décennie.

La danse n’a rien de nouveau pour Colin puisqu’il est arrivé deuxième de la série 2005 de Strictly Come Dancing.

Il est associé à la débutante Klabera Komini.

Elle a joué en tant que patineuse sur glace dans de nombreux rôles, notamment avec IDI, la compagnie en résidence au Strawbery Banke Museum à Portsmouth dans le New Hampshire.

Elle a également remporté Dancing on Ice en Hollande.

Jason Donovan et Alexandra Schauman

Jason Donovan, 52 ans, est né le 1er juin 1968 et est un acteur et chanteur australien.

Il est devenu célèbre à la fin des années 80 quand il a joué le beau Scott Robinson dans Neighbours, avant de partir en 1988 pour commencer une carrière musicale.

Il a vendu plus de 3 millions de disques et son premier album Ten Good Reasons a été l’un des albums les plus vendus de 1989.

Jason est jumelé à Alex Schauman, un patineur professionnel de Finlande.

Elle est apparue pour la première fois sur Dancing On Ice en 2010 et a été jumelée avec le Dr Hilary Jones.

Joe-Warren Plant et Vanessa Bauer

Joe-Warren Plant est un acteur de 18 ans de Blackpool, Lancs.

Il est apparu sur le feuilleton populaire Emmerdale depuis l’âge de huit ans.

Il danse avec Vanessa Putri Bauer, danseuse, acrobate et patineuse allemande de 24 ans.

Elle s’est produite sur une patinoire à bord de l’un des plus grands navires de croisière de luxe au monde, le HMS Harmony Of The Seas.

Denise Van Outen et Matt Evers

L’actrice Denise Van Outen patine avec Matt Evers.

Le joueur de 46 ans est surtout connu pour avoir présenté The Big Breakfast, pour avoir joué Roxie Hart dans la comédie musicale Chicago, à la fois dans le West End et à Broadway, et pour avoir terminé en tant que finaliste de la dixième série du spectacle de danse BBC One. Venez danser strictement.

Denise s’est luxée l’épaule à l’entraînement alors que la star s’est écrasée sur la glace avec son partenaire Matt Evers tombant sur le dessus

Matt est entré dans l’histoire l’année dernière car il était la moitié du premier couple de même sexe de l’émission avec Ian « H » Watkins.

Faye Brookes et Hamish Gaman

Le Sun a révélé en exclusivité que Faye Brookes s’était inscrite à Dancing on Ice depuis qu’elle avait quitté Kate Connor après avoir quitté Coronation Street.

Les initiés de l’émission ont déclaré au Sun: «Faye apportera le glamour sur la glace et les patrons de DOI sont ravis qu’elle a choisi de mettre ses patins cette année.

«Avec ses talents d’actrice de premier ordre, elle impressionnera à coup sûr les juges dans les enjeux de la performance.»

Elle est associée à Hamish Gaman.

Hamish, 37 ans, a commencé à patiner en 1998 et est membre du Guildford IFSC à Surrey.

Aux côtés de sa partenaire de skate Caitlin Yankowskas, il est devenu le médaillé d’argent de la Challenge Cup 2015 et le champion national britannique 2015.

Il a rejoint Dancing On Ice lors de son retour à ITV en 2018.

Lors de sa première saison, il a été associé à l’athlète Perri Shakes-Drayton et en 2019, il a été associé à la chanteuse Saara Aalto.

Sonny Jay et Angela Egan

Sonny Jay Muharrem, connu sous le nom de Sonny Jay, est un chanteur et présentateur radio de 27 ans.

Il est entré sous les feux de la rampe lorsqu’il a auditionné sur Britain’s Got Talent en 2012 avec son groupe, Loveable Rogues.

Le groupe basé à Londres a atteint la finale du concours de talents et a été signé avec le label Syco Music.

Sonny est en partenariat avec la pro du patinage Angela Egan pour la prochaine série de Dancing on Ice.

Angela est une patineuse professionnelle écossaise de 34 ans et une star de Disney on Ice.

Angela n’a jamais eu de partenaire auparavant dans la série, et alors qu’elle s’entraînait avec Sonny, elle est tombée sur la glace après qu’un mouvement ait mal tourné.

Ils tentaient un ascenseur similaire au célèbre headbanger de la série, mais ils ont tous deux fini par frapper la glace.

Graham Bell et Yebin Mok

Graham Bell est un ancien skieur olympique qui est présentateur de télévision, aventurier et journaliste.

L’athlète a participé à cinq Jeux olympiques d’hiver après avoir représenté la Grande-Bretagne aux Jeux de Sarajevo en 1984, Calgary 1988, Albertville en 1992, Lillehammer 1994 et Nagano en 1998.

Graham était censé danser avec la patineuse née à Séoul Yebin Mok, mais elle a subi une grave blessure lorsque le patin de Graham l’a poignardée au tibia.

La blessure a laissé ses tendons exposés mais, heureusement, n’a pas coupé les nerfs, les os, les vaisseaux ou les tendons – seulement le muscle.

Yebin aura besoin de physiothérapie pour revenir sur la glace, mais cela signifie qu’elle sera hors de combat pendant au moins les deux premières semaines de l’émission.

Lady Leshurr et Brendyn Hatfield

Lady Leshurr s’est inscrite à Dancing on Ice en septembre 2020.

La rappeuse et productrice a admis qu’elle était «pétrifiée», mais a déclaré qu’elle avait hâte de prendre la glace.

Leshurr est en partenariat avec le patineur professionnel Brendyn Hatfield.

C’est la deuxième fois que le joueur de 34 ans apparaît dans l’émission, après avoir été associé à la présentatrice de nouvelles Lucrezia Millarini l’année dernière.

Myleene Klass et Łukasz Różycki

Myleene Angela Klass, 42 ans, est née le 6 avril 1978 et est une chanteuse, pianiste et mannequin britannique.

Elle est devenue célèbre dans l’émission télévisée Popstars, avec Kym Marsh, en 2001.

Ils ont ensuite formé le groupe pop Hear’Say, mais en 2003, le groupe s’était séparé.

Après cela, Myleene a sorti indépendamment deux albums classiques en solo en 2003 et 2007.

Myleene a été associé à Łukasz Różycki.

Le joueur de 41 ans est apparu pour la première fois dans Dancing On Ice dans la sixième série en 2011, en partenariat avec l’ancienne fiancée de Frank Lampard, Elen Rivas.

Rebekah Vardy et Andy Buchanan

The Sun a révélé que Rebekah Vardy s’était inscrite à Dancing on Ice en août.

Becky est apparue sur I’m A Celebrity il y a trois ans et une source a déclaré: « Elle se sent prête à revenir sous les feux de la rampe. »

Elle est associée au patineur canadien Andy Buchanan, de Wabumun, en Alberta.

Les choses ont commencé de manière mouvementée lorsque Becky a accidentellement tranché le visage d’Andy avec son patin.

Rufus Hound et Robin Johnstone

L’homme drôle Rufus Hound a admis qu’il s’était inscrit à Dancing on Ice pour l’argent.

Robert James Blair Simpson, 41 ans, a beaucoup travaillé à la télévision, à la radio et au théâtre.

En 2000, il quitte son poste de chargé de compte pour Claire’s Accessories et devient humoriste à plein temps.

Quand il était au Festival d’Édimbourg, il a utilisé pour la première fois le nom de scène Rufus Hound.

Le patineur professionnel Robin Johnstone est originaire du Canada.

Née à Steinbach, au Manitoba, Robin patine depuis l’âge de deux ans et a décidé de devenir professionnelle à 20 ans.

Elle est mariée à son compatriote Andy Buchanan – et ce depuis 13 ans.

Quand Dancing on Ice est-il à la télé?

Le premier épisode de Dancing on Ice a été diffusé à 18h sur ITV1 le dimanche 17 janvier.

Si vous avez manqué l’épisode, vous pouvez l’attraper sur le hub ITV.

Le prochain épisode sera diffusé à la même heure le dimanche 24 janvier.