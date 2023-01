Danse pendant 3 heures – Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Britney Spears est à nouveau avec ses vidéos de danse et cette fois, elle a dansé pendant un énorme “3 heures”. La femme de 41 ans a publié une nouvelle vidéo sur Instagram portant un haut court noir moulant à manches courtes avec une paire de shorts de survêtement gris taille basse et des gants rouges coupés.

Britney est connue pour ses vidéos de danse intenses et sa dernière est peut-être la plus intense à ce jour, étant donné qu’elle a admis avoir dansé pendant trois heures. Britney a posté la vidéo avec la légende : « J’ai trouvé mes mains avec des gants rouges !!! J’ai médité sur ‘Hips Don’t Lie’ de @shakira !!! J’ai juste dit ‘continue à secouer ton cul’ et je l’ai fait pendant 3 heures !!! Pas vraiment ponctuel et sera probablement démonté dans deux jours… mais je pense que je viens de trouver le terrain de jeu »

Dans la vidéo, Britney portait une chemise noire moulante qui disait « J’adore l’entraînement », en lettres rouges vives et audacieuses. Elle a coiffé le haut avec une paire de shorts de survêtement gris courts qu’elle a enroulés plusieurs fois à la taille élastique pour en faire des shorts uniformes. Les abdominaux toniques de Britney étaient pleinement exposés dans la tenue qu’elle a accessoirisée avec une paire de baskets bleues à un moment donné. Pour le reste de la vidéo, elle est allée pieds nus tout en portant une paire de gants rouges sans doigts.

Britney porte toujours une sorte de tenue révélatrice pendant ses vidéos de danse et quand elle ne danse pas, elle publie des vidéos et des photos d’elle complètement torse nu pendant qu’elle prend une douche. Mis à part les photos nues, Britney a récemment posté une vidéo d’elle-même dansant au Mexique tout en portant une mini-robe froncée noire moulante. La robe à épaules dénudées comportait un décolleté bas et était couverte de pois rouges.

