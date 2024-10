Danse et diplomatie : l’envoyé américain Eric Garcetti célèbre Diwali avec une touche Bollywood | Nouvelles de l’Inde

L’envoyé américain Eric Garcetti (photo ANI)

NEW DELHI : L’ambassadeur des États-Unis en Inde, Éric Garcetti a montré une fois de plus ses talents de danseur au Ambassade américaine mercredi, les célébrations de Diwali, ravissant les participants alors qu’il chantait au son du populaire Bollywood chanson « Tauba Tauba » du film « Bad Newz », qui met en vedette les acteurs Vicky Kaushal et Tripti Dimri.

Dans une vidéo partagée par ANI sur X, Garcetti, 53 ans, arborait une kurta marron et des lunettes de soleil élégantes tout en dansant sur le hit-parade.

Ce n’est pas la première fois que Garcetti monte sur la piste de danse pendant les festivités de Diwali. L’année dernière, il a diverti les invités avec une performance entraînante sur la chanson emblématique « Chaiyya Chaiyya », initialement sortie en 1998 et mettant en vedette la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan et Malaika Arora.

Au milieu des célébrations à l’ambassade, le Maison Blanche a également organisé un événement Diwali, reconnaissant les contributions majeures de Américains indiens aux relations entre les États-Unis et l’Inde. L’ambassadeur Garcetti a salué l’occasion, soulignant l’importance de Diwali et le rôle inestimable des Indiens d’Amérique.

Il a posté sur X : « Quelle belle célébration de Diwali à la @WhiteHouse ! Alors que nous célébrons le voyage de la lumière, nous honorons également les contributions inestimables des Indiens-Américains qui approfondissent le lien #USIndia. Il a ajouté : « De New Delhi à Washington DC, que la lumière de Diwali illumine tous les coins du monde et diffuse le message de paix et de prospérité. #CélébrezAvecUS #HappyDiwali.

Cette année marque la dernière célébration de Diwali de Joe et Jill Biden à la Maison Blanche en tant que président et Première dame.

Le compte officiel de la Maison Blanche a partagé des images des festivités, sous-titrées : « Joyeux Diwali de la Maison Blanche ! Ensemble, puissions-nous montrer la puissance du rassemblement de la lumière.

Au cours de l’événement, le président Biden s’est adressé aux participants, soulignant l’impact de la communauté sud-asiatique américaine sur la société américaine. « La communauté sud-asiatique américaine a enrichi chaque aspect de la vie américaine. Votre communauté connaît la croissance la plus rapide et la plus engagée au monde… Désormais, Diwali est célébré ouvertement et fièrement à la Maison Blanche », a-t-il déclaré.

Biden a également évoqué les défis auxquels est confrontée la démocratie américaine, reconnaissant les débats qui surgissent dans une société diversifiée.

Il a souligné l’importance de l’unité en disant : « Ceci n’est pas ma maison ; c’est votre maison… Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un point d’inflexion… De temps en temps, quelques générations nous rappellent de ne pas prendre l’idée de l’Amérique pour acquise. La démocratie américaine n’a jamais été facile. Dans un pays aussi diversifié que le nôtre, nous débattons, nous sommes en désaccord… mais l’essentiel est de ne jamais perdre de vue comment nous en sommes arrivés là et pourquoi.»