Danse énergique d’un fan allemand sur Jhoome Jo Pathaan de Shah Rukh Khan

Pathaan de Shah Rukh Khan, depuis sa sortie le 25 janvier, bat des records au box-office non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Le film a conquis le cœur des cinéphiles et a dépassé la barre des 100 crore Rs le jour de l’ouverture dans le monde entier. L’histoire, les séquences d’action, les chansons et le charme de Shah Rukh Khan sur grand écran sont ce que les fans attendaient. De toutes les vidéos virales témoignant de l’engouement des fans pour le film, celle qui a récemment retenu l’attention d’internet met en scène une Allemande dansant à tue-tête dans un théâtre. La vidéo va certainement égayer le fandom de SRK.

Un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo depuis l’Allemagne, où une femme est vue en train de danser contre l’écran du cinéma sur la chanson entraînante Jhoome Jo Pathaan comme si personne ne la regardait. Cette chanson apparaît pendant les scènes post-générique de Pathaan. La légende de la vidéo disait : « Oubliez l’Inde, même l’Allemagne devient folle de Pathaan. Merci à la personne qui m’a envoyé. Et je veux vraiment donner du crédit à cette fille qui danse vraiment bien » et a tagué Shah Rukh Khan dans le tweet. On peut voir la femme danser sur la chanson et copier très bien le pas du crochet. Le tweet a amassé plus d’un million de vues à ce jour.

Découvrez le tweet ici:

La vidéo a suscité de nombreuses réactions sur Twitter. Un utilisateur a écrit : « Je vais le regarder demain en Allemagne. C’est fou ici.”

Je vais le regarder demain en Allemagne. C’est fou ici – Saima (@Samlina58155536) 27 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « C’est l’Indien le plus célèbre. Mes amis aux États-Unis et au Canada, ils savent qui est SRK ».

c’est l’Indien le plus célèbre. mes amis aux États-Unis, au Canada, ils savent qui est SRK. ils ne savaient pas pourquoi Sachin était. beaucoup connaissaient aussi Amitabh Bacchan— Abhi (@abhi_mindful) 27 janvier 2023

Complimentant les talents de danseuse de la femme, un utilisateur a écrit : « Je veux une vidéo complète d’elle et une chanson d’elle dans Pathaan 2. »

Vous voulez une vidéo complète d’elle et une chanson d’elle dans pathaan 2 – Adil SRKian (@ zubeenadil5) 27 janvier 2023

Pour les non-initiés, la chanson est chantée par des artistes comme Arijit Singh, Sukriti Kakar, Vishal Dadlani et Sheykhar Ravjiani. La chanson à la mode est écrite par Kumaar.

Pathaan est réalisé par Siddharth Anand et met en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film a également attiré une attention massive en raison du camée de Salman Khan en tant que “Tiger” de sa franchise de films Tiger.

Pathaan est le premier film de l’histoire du cinéma hindi à gagner Rs 200 crore en seulement deux jours dans le monde.

