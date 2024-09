Danse carrée pour la recherche contre le cancer au Colwood Family Barn Dance

La GRC de West Shore organise une soirée dansante et un barbecue en famille pour recueillir des fonds afin de soutenir la lutte contre le cancer

Le son des bottes de cow-boy et des talons claquant au rythme de la musique country remplira l’air du Colwood Family Barn Dance le samedi 14 septembre.

La GRC de West Shore organise une soirée de danse, de plaisir et de barbecue appétissant à l’Association des personnes âgées de Juan de Fuca pour aider à recueillir des fonds pour Tournée de rock des Cops for CancerLes participants pourront s’attendre à un délicieux dîner barbecue, à une vente aux enchères silencieuse, à la vente de produits Cops for Cancer et à une tombola 50/50.

Big Font jouera de la musique live de 19h à 22h. Les portes ouvriront à 17h.

Tout le monde est le bienvenu, alors préparez-vous à vous déhancher pour une grande cause. Billets sont de 30 $ pour les adultes et de 15 $ pour les jeunes (12 ans et moins).

La tournée annuelle Cops for Cancer Tour de Rock se déroule du 21 septembre au 4 octobre.