‘Danse avec les stars’ : Teresa Giudice est éliminée, Selma Blair reçoit le soutien de Sarah Michelle Gellar

“Dancing with the Stars” La semaine 2 n’a pas déçu, car les célébrités se sont affrontées sur la piste de danse avec une soirée sur le thème d’Elvis.

Alors que les stars rendaient hommage au “roi du rock and roll”, trois couples étaient à égalité pour le meilleur score avec 32 points sur 40 – Charli D’Amelio avec son partenaire Mark Ballas, Gabby Windey avec Val Chmerkovskiy et Wayne Brady avec Witney Carson.

Bien que la star de “Real Housewives of New Jersey”, Teresa Giudice, ait déclaré “Arrivederci” à “Dancing with the Stars”, elle a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’elle était ravie de passer du temps avec son mari et sa famille après avoir été éliminée.

“Je viens de me marier, puis j’ai commencé à faire ‘Dancing with the Stars’… J’ai quitté mon mari. Je me sentais vraiment mal… au moins maintenant je peux rentrer à la maison et passer du temps avec mon mari parce que je suis une jeune mariée.”

Giudice – qui a récemment épousé son nouveau mari Luis Ruelas en août – a ajouté qu’elle était heureuse que sa famille l’ait soutenue pendant son voyage de danse et a révélé qu’elle nommerait la star de “Real Housewives of New Jersey” Jennifer Aydin ensuite dans “Dancing with the Stars”.

Selma Blair, dont la co-vedette de “Cruel Intentions” Sarah Michelle Gellar, a regardé dans le public.

“Je suis vraiment si heureux”, a déclaré Blair après l’émission de lundi soir.

“[To] avoir Sarah ici, qui a été avec moi pour mon tout premier film à Hollywood… pour venir à quelque chose comme ça 25 ans plus tard et me donner de l’amour. Je veux dire, nous sommes les meilleurs amis… tout est glorieux pour moi.”

La performance de Blair avec sa partenaire Sasha Farber a fait pleurer un Gellar émotif, alors que le duo de danseurs a fait une routine de jive sur “Jailhouse Rock”.

La star de “Legally Blonde” a été franche sur le fait de devenir sobre et sur ce qu’elle ressentait à l’idée d’être une source d’inspiration pour les autres.

“Être maman… vieillir et vraiment apprécier ma sobriété… être vulnérable, c’est vraiment un cadeau pour moi parce que je pense que j’ai beaucoup de problèmes humains liés”, a déclaré Selma en exclusivité à Fox News Digital.

Pendant ce temps, le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a déclaré qu’il avait découvert que son partenaire ne pouvait pas jouer avec lui cette semaine de la manière la plus effrayante. “J’ai découvert probablement de la manière la plus effrayante possible”, a déclaré Baena à Fox News Digital, tout en portant un masque facial.

“Je me suis réveillé avec deux SMS du producteur exécutif et de Dani avec le même texte, disant tous les deux : “Appelle-moi dès que tu te réveilles”, et tout ce à quoi je pouvais penser était… Pourquoi est-ce que je me fais virer maintenant ?” “

Baena a dû changer de partenaire “Dancing with the Stars” cette semaine en raison de son partenaire professionnel d’origine, Daniella Karagach, testé positif pour COVID-19.

Karagach a toujours soutenu Baena de loin et lui a envoyé un texto disant: “Excellent travail, si fier de toi.”

“Dancing With the Stars” diffusera des épisodes en direct le lundi hebdomadaire à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.