« Danse avec les stars », saison 33, semaine 3, double élimination

« Danse avec les stars » est de retour sur les rails.

Après une semaine de pause et des performances consécutives dans « Soul Train Night » le 7 octobre et « Hair Metal Night » le 8 octobre, deux autres couples ont quitté la compétition lors d’une double élimination.

Lors de la soirée d’élimination, les 11 couples restants ont dansé sur des hymnes rock classiques aux côtés du juge invité et superstar du rock’n’roll Gene Simmons de KISS.

À l’approche de la soirée, Chandler Kinney et Brandon Armstrong étaient en tête du classement tandis que Reginald VelJohnson et Emma Slater se retrouvaient en bas. Après les scores des juges et le vote des téléspectateurs, un couple supplémentaire se rapproche du Trophée Len Goodman Mirrorball.

Alors que les stars étaient au cœur de la compétition, la co-animatrice Julianne Hough a plaisanté sur le fait d’avoir fait la une des journaux. Anna Delvey moment « rien » avec Éric Roberts. Après avoir été éliminée, on a demandé à l’escroc reconnu coupable ce qu’elle retiendrait de son expérience « DWTS », ce à quoi elle a répondu : « Rien ».

Roberts, qui n’était pas ravi de sa performance, a eu quelques mots pour Hough lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait avant d’obtenir ses scores. « Est-ce un autre moment de « rien » », a déclaré Hough, tandis que Roberts avait l’air surpris et disait: « Non, non! »

L’olympienne Ilona Maher a également vécu un moment d’émotion lorsqu’elle a reçu les commentaires des juges. En larmes, l’athlète s’est montrée dure envers elle-même en disant à Hough avant ses partitions : « C’était une danse vraiment difficile pour moi… tu le fais si bien en répétition et ensuite tu la gâches. »

Ilona Maher est émue par sa performance « DWTS » de la semaine 3. Eric McCandless / Disney

Dans une tournure passionnante, l’ancien célibataire Joey Graziadei et sa partenaire Jenna Johnson ont terminé la soirée en tête du classement avec un total global de 70 points sur 80.

Découvrez qui a tiré sa révérence au cours de la semaine 3 de « DWTS ».

Qui a été éliminé cette semaine ?

Après deux nuits de scores des juges, des invités spéciaux et des votes des téléspectateurs, Reginald VelJohnson et Emma Slater ainsi qu’Eric Roberts et Britt Stewart étaient les deux duos qui rentraient chez eux.

VelJohnson a qualifié son expérience « DWTS » de « occasion spéciale » et a remercié son partenaire. Ils ont reçu une note de 42 sur 80 sur les deux nuits.

Roberts a déclaré : « Je n’ai jamais eu une meilleure expérience de travail dans ma vie professionnelle. » Les notes finales de lui et de Stewart étaient de 46/80.

Reginald VelJohnson et Emma Slater et Eric Roberts et Britt Stewart après avoir été éliminés le 8 octobre 2024. Eric McCandless / Disney

Quelles célébrités restent en compétition ?

Les concurrents suivants ont encore une chance pour le Trophée Len Goodman Mirrorball.