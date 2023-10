« Danse avec les stars » Mira Sorvino souffre d’une blessure dans la salle de bal après une répétition intense

Mira Sorvino, candidate à « Danse avec les stars », donne tout sur la piste de danse.

Après une répétition de danse épuisante, l’actrice primée a révélé qu’elle avait glissé et s’était blessée avant sa représentation.

« Je me suis juste anéanti parce que j’en faisais… trop [it] », a partagé Sorvino, 56 ans, avec Fox News Digital sur le tapis rouge de « Danse avec les stars ».

« Je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Je vais continuer à travailler sur ce virage, et il sera heureux de voir à quel point je le ferai demain’… J’ai atterri sur mon poignet. »

Après la blessure de Sorvino, elle a déclaré à Fox News Digital qu’elle devait se rendre aux soins d’urgence et qu’elle portait une attelle sur la piste de danse.

Malgré sa blessure au poignet, Sorvino semblait de bonne humeur et son partenaire de danse professionnel Gleb Savchenko a noté à quel point il était « fier » de leur performance.

Sorvino a eu son moment « Cendrillon » en interprétant une valse sur la chanson « A Dream Is a Wish Your Heart Makes » pour la soirée thématique spéciale Disney100 de mardi.

La star de « Romy and Michelle’s High School Reunion » était stupéfaite dans une robe bleu clair ornée de fleurs en perles et a rencontré son prince charmant sur la piste de danse, son partenaire Savchenko.

Les juges de « Danse avec les stars » ont attribué au couple une note de 21 sur 30, chacun donnant au couple un sept.

Depuis qu’elle a rejoint la saison 32 du populaire concours de danse, Sorvino a déclaré à Fox News Digital à quel point sa routine de remise en forme hebdomadaire était devenue intense.

« Ma routine de remise en forme est « Danse avec les stars », c’est Gleb Savchenko », a-t-elle plaisanté.

« Nous répétons au moins 4 heures par jour. Il m’a également fait faire tous ces formidables entraînements abdominaux qui sont si durs, mais bon… certains soirs, je doublerai et soit je nagerai, soit je ferai… le vélo elliptique. Mais quand nous répétons vraiment dur, il n’y a plus d’énergie pour ça. »

Plus tôt ce mois-ci, Sorvino a franchement avoué qu’elle embrassait sa sexualité alors qu’elle participait à « Danse avec les stars ».

Sorvino, fille du regretté acteur de « Les Affranchis » Paul Sorvino, a déclaré qu’elle souhaitait surmonter quelques « courbes d’apprentissage » au cours de son passage dans la série.

« Je pense que cela fait longtemps que je ne me considère pas comme sexy », a déclaré Sorvino à Fox News Digital sur le tapis rouge de « Danse avec les stars ».

« Nous ne nous considérons pas de cette façon lorsque nous entrons… dans la phase de maternité. Et c’est peut-être une erreur… nous devrions toujours accepter notre sexualité. »

Cette semaine, la mère de quatre enfants a déclaré que son mari l’avait « très soutenue » dans ses nouveaux mouvements de danse sexy.

« Il les aime bien », rit-elle. « Ce soir, il était si heureux pour nous… il a aussi envoyé un texto à Gleb… il est juste notre plus grand soutien. Il est ici. Il nous encourage. »

L’actrice oscarisée est mariée à l’acteur et réalisateur Christopher Backus. Le couple s’est marié en 2004 et a quatre enfants ensemble : les filles Mattea et Lucia et les fils Johnny et Holden.

« Danse avec les stars » est diffusé en direct le mardi à 8h/7h sur ABC et Disney+.