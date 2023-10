L’actrice primée Mira Sorvino apprend de ses « erreurs » alors qu’elle participe à la saison 32 de « Danse avec les stars ».

Sorvino, 56 ans, a admis qu’elle a fait face à plusieurs défis depuis qu’elle a participé au concours de danse et qu’elle vise à surmonter quelques « courbes d’apprentissage » pendant son passage dans la série.

« Je pense que cela fait longtemps que je ne me considère pas comme sexy », a déclaré Sorvino à Fox News Digital sur le tapis rouge de « Danse avec les stars », mardi.

« Nous ne nous considérons pas de cette façon lorsque nous entrons… dans la phase de maternité. Et c’est peut-être une erreur… nous devrions toujours accepter notre sexualité, mais… je ne vis pas… cela en ce moment. »

La mère de quatre enfants a continué en disant que cela a été son plus grand « défi » alors qu’elle tente de « retrouver cette confiance » afin de pouvoir « vendre ce numéro sexy ».

Mira, la fille du regretté acteur de « Les Affranchis » Paul Sorvino, a ajouté qu’elle espérait que sa danse inspirerait les « mamans d’Amérique ».

« Nous toutes, mamans… nous échangeons cette jeune personne célibataire qui a confiance en sa sensualité… pour ressembler à la personne maternelle, à la gardienne, à la personne aimante qui est là, mais pas à la personne qui… brille sous sa propre lumière sexy. «

La star de « Romy and Michelle’s High School Reunion » a interprété une salsa sexy sur la chanson « Bailando » d’Enrique Iglesias avec son partenaire de « Danse avec les stars » Gleb Savchenko.

Le duo a obtenu une note totale de 18 de la part des juges, ce qui a permis au couple de danseurs de passer au tour suivant. L’actrice Jamie Lynn Spears a été renvoyée chez elle mardi soir.

« Danse avec les stars » a lancé la saison 32 le 26 septembre. La star de « Le Prince de Bel-Air » Alfonso Ribeiro est l’hôte de cette saison, tandis que l’ancienne danseuse professionnelle et juge Julianne Hough se joint en tant que co-animatrice.

Pendant ce temps, le défunt père de Sorvino est décédé de causes naturelles en juillet dernier. L’acteur, qui incarnait Paulie Cicero dans « Les Affranchis », est décédé à Jacksonville, en Floride. L’homme de 83 ans avait eu des problèmes de santé au cours des dernières années.

« Mon père, le grand Paul Sorvino, est décédé », a tweeté l’actrice. « Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée. C’était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa pendant ton ascension. »

L’actrice oscarisée est mariée à l’acteur et réalisateur Christopher Backus. Le couple s’est marié en 2004 et a quatre enfants ensemble : les filles Mattea et Lucia ; et ses fils Johnny et Holden.

Sorvino est connue pour ses rôles dans « Romy and Michelle’s High School Reunion », « Amongst Friends », « At First Sight » et plus encore.

« Danse avec les stars » est diffusé en direct le mardi à 8h/7h sur ABC et Disney+.