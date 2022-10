Après que Michael Bublé a repris la salle de bal “Dancing with the Stars”, où il s’est produit et a été juge invité, le chanteur primé aux Grammy Awards a révélé qu’il ne voulait pas que ses enfants suivent ses traces musicales.

Lorsque Fox News Digital a demandé à Bublé s’il prévoyait que ses enfants suivraient le même cheminement de carrière que leur père, il a répondu “J’espère que non”.

“J’espère qu’ils sont plus intelligents que moi”, a plaisanté Bublé après l’émission de lundi soir.

“J’aimerais voir mes enfants… se lancer dans l’informatique et peut-être proposer des logiciels. Ils peuvent rester à la maison en toute sécurité, sans jamais sortir, jamais conduire ou jamais sortir ensemble… ils pourraient juste être avec moi et vraiment très riches .”

MICHAEL BUBLÉ ET SA FEMME LUISANA LOPILATO ACCUEILLENT ENSEMBLE UN QUATRIÈME BÉBÉ : « BÉNÉDICITÉ INFINIE »

Bublé partage quatre enfants avec sa femme, l’actrice argentine Luisana Lopilato. Le couple a accueilli la petite fille Cielo en août dans leur famille et partage également sa fille Vida, 3 ans, et ses fils Elias, 6 ans, et Noah, 8 ans.

Les concurrents de “Dancing with the Stars” ont interprété les chansons à succès de Bublé sur la piste de danse lundi.

Le chanteur canadien a noté qu’il “aimait chaque seconde” de sa soirée à thème lors de l’émission de compétition de danse.

“Il y a de si belles personnes, tout le monde, l’équipe, et c’était un immense honneur d’être inclus… J’ai fait ma musique pendant 20 ans pour cette communauté et être organiquement connecté était vraiment génial”, a ajouté Bublé.

“DANCING WITH THE STARS”: JESSIE JAMES DECKER ENVOYÉE À LA MAISON, DIT QUE LE SPECTACLE ÉTAIT “LA CHOSE LA PLUS DIFFICILE QUE J’AI JAMAIS FAIT”

Il a continué à dire que la star de TikTok, Charli D’Amelio, l’avait surpris et qu’il n’était pas choqué par la performance du comédien Wayne Brady “parce qu’il est bon en tout”.

Brady a déclaré à Fox News Digital que Bublé était un “artiste intemporel” et a révélé à quel point il était ravi d’accueillir les American Music Awards.

“Cela signifie tellement pour moi. La comédie et la musique vont de pair”, a fait remarquer Brady.

Le comédien a également ajouté s’il prévoyait d’incorporer des célébrités dans ses blagues pendant qu’il anime la remise des prix.

“Je ne suis pas un comédien narquois… il n’y a personne que je poursuis. Si quelqu’un est entraîné dans l’une de mes chansons ou dans une blague… c’est de l’amour”, a suggéré Brady.

Pendant ce temps, Bublé a parlé de son amitié avec l’alun de “Dancing with the Stars” Derek Hough, car il a l’intention de se produire à son mariage.

“Mon garçon,” rit Bublé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il est humble, concentré, ambitieux. Il a une façon vraiment spéciale de créer ces visions incroyables… ce mec est destiné à des choses énormes.”

En parlant avec Fox News Digital, Hough a décrit sa relation avec Bublé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“La bromance s’est épanouie en une belle fleur”, a plaisanté Hough.

“Dancing With the Stars” est diffusé en direct le lundi à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.