Alors que Selma Blair a canalisé sa Bond girl intérieure lors de la semaine 3 de “Dancing with the Stars”, son fils l’a qualifiée de “super-héros MS”.

La star de “Cruel Intentions” a été encouragée par son fils de 11 ans, alors qu’elle interprétait un numéro risqué les yeux bandés sur la piste de danse.

“Je suis vraiment fier de ma mère”, a déclaré Arthur Saint Bleick en exclusivité à Fox News Digital.

Lorsqu’on lui a demandé quel super-héros sa mère serait, Bleick a répondu “MS super-héros”.

Blair, 50 ans, partage son fils avec son ex-petit ami Jason Bleick.

La star de “Legally Blonde” a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2018 et a déclaré que son parcours “Dancing with the Stars” l’avait aidée à “pousser” vers une “victoire personnelle”.

“C’était la première fois que je me forçais vraiment à développer ma force et mon endurance depuis de nombreuses années”, a souligné Blair à Fox News Digital.

“C’est une victoire personnelle, mais aussi pour les personnes qui souffrent également de maladies chroniques ou… de problèmes neurologiques, d’avoir le don d’avoir un chorégraphe et un ami… qui sait… quels sont certains déclencheurs… c’est ce que j’espère pour le monde, que nous faisons tous avec tout le monde, pour alléger le fardeau et faire ressortir votre force.”

La Société nationale de la sclérose en plaques décrit la sclérose en plaques comme “une maladie imprévisible et souvent invalidante du système nerveux central qui perturbe le flux d’informations dans le cerveau et entre le cerveau et le corps”.

Blair a stupéfié le public alors qu’elle rendait l’hommage touchant à sa mère tout en dansant les yeux bandés.

“La chanson ‘For Your Eyes Only’, c’est de l’époque de Bond de mon enfance. Je me souviens d’avoir conduit dans la Corvette Stingray de ma mère, d’avoir chanté, d’avoir imaginé que ma mère était Bond et que j’étais son assistante”, s’est souvenu Blair.

“C’était tellement cinématographique et magnifique… de pouvoir faire ça ce soir en l’honneur de ma mère, c’est un grand amour personnel.”

“Dancing With the Stars” diffuse des épisodes en direct tous les lundis à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.