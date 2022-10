“Danse avec les stars”: le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, revient sur le rôle de son père en tant qu'”Hercule”

Le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a canalisé le rôle de son père en tant qu'”Hercule” cette semaine dans “Dancing with the Stars”.

Au cours de la soirée sur le thème de Disney, Baena, 25 ans, est entré dans le personnage et a déclaré qu’il trouvait hilarant de jouer le rôle de son père dans “Hercule à New York” dans les années 1970.

“C’est un film que j’ai regardé depuis que je suis petit… c’est toujours l’un de mes personnages préférés en grandissant”, a déclaré le mannequin fitness en exclusivité à Fox News Digital.

“C’était juste drôle pour moi de pouvoir dépeindre ce personnage aussi qu’il a incarné… nous nous sommes bien amusés à le faire et j’ai pensé que c’était génial.”

Baena a souligné qu’il serait intéressé à jouer “Hercule” dans un futur film comme son père si l’occasion se présente.

“Votre prochain Hercule, je l’espère,” rit Baena.

Après que sa partenaire de danse professionnelle, Daniella Karagach, ait été absente pendant les deux dernières semaines en raison de COVID-19, les deux ont interprété un Charleston sur le thème “Hercule” sur la piste de danse. Sa partenaire s’est déguisée en amoureuse d’Hercule, Meg, dans la version Disney.

Baena est allé sur Instagram pour montrer sa tenue pour la nuit, qui l’avait torse nu tout en portant un kilt en cuir marron et des poignets en cuir. Il a coiffé ses cheveux en mulet pour compléter le look.

Dans la vidéo Instagram, il a posé dans sa loge sur une chanson du film de Schwarzenegger “Conan le barbare”.

La légende disait: “Je me suis un peu trop amusé dans le costume de ce soir”, avec un emoji riant.

Lorsque Fox News Digital a demandé quel était son programme d’entraînement pour se préparer à ses performances “Dancing with the Stars”, son partenaire a plaisanté et a dit : “Dani”.

“Dani, en train de lui botter les fesses. J’en prends tout le mérite”, a fait remarquer l’ancien champion de Mirrorball.

Baena a révélé quels sont ses projets futurs une fois la saison terminée.

“Aspirations politiques? Nous allons garder cela en pause pour le moment”, a-t-il plaisanté. “Mais jouer est mon numéro un. C’est ma passion. C’est tout pour moi… J’ai été un grand fan de films toute ma vie… c’est une carrière que je veux vraiment poursuivre, et je poursuis.”

Les épisodes en direct de “Dancing With the Stars” sont diffusés le lundi à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.