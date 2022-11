“Danse avec les stars”: Jordin Sparks renvoyée chez elle partage une leçon “effrayante” qui a changé sa vie

Alors que la musicienne Jordin Sparks a tiré sa révérence dans “Dancing with the Stars” lundi, elle a partagé la leçon qui a changé sa vie en participant à la compétition.

“Faire cela m’a vraiment poussé à faire quelque chose qui me faisait peur, quelque chose qui était en dehors de ma zone de confort, quelque chose que je ne ferais pas normalement”, a déclaré Sparks en exclusivité à Fox News Digital.

La chanteuse “One Step at a Time” a révélé que la seule fois où elle avait marché sur une piste de danse avant “Dancing with the Stars”, c’était dans une boîte de nuit avec ses amis, a-t-elle plaisanté.

“Cela m’a juste ouvert une nouvelle facette… c’était effrayant, et je l’ai fait… je peux le faire, et cela a ouvert ce nouveau chapitre pour moi. Je pense que c’est le début de quelque chose de vraiment incroyable.”

Sparks a été éliminé pendant Halloween Night après avoir terminé dans les deux derniers.

La chanteuse de 32 ans et son partenaire de danse professionnel, Brandon Armstrong, ont interprété le tango sur “Oogie Boogie” de “The Nightmare Before Christmas”.

La paire était vêtue de tenues squelettes pour la performance effrayante.

L’interprète de “Tattoo” a décrit leurs tenues à Fox News Digital et a expliqué que le couple de danseurs voulait créer un look différent sur leurs costumes.

“Nous voulions faire autre chose pour moi que du noir, de l’argent et du blanc… alors nous avons décidé de choisir… le nu [color]…la reine du crâne”, a fait remarquer Sparks.

Après l’élimination, elle a noté qu’elle était “reconnaissante” pour le soutien de sa famille et de ses amis pendant son voyage “Danse avec les stars”.

“Je me suis surprise chaque semaine… mon corps est tellement plus fort que je ne le pensais… j’ai certainement progressé, mais je suis également reconnaissante de la progression”, a-t-elle déclaré.

Sparks a ajouté qu’elle était ravie d’appliquer les compétences en danse qu’elle a acquises pendant la compétition à ses futures performances et a offert un dernier conseil.

“Pour tous ceux qui ont peur de faire quelque chose, allez-y et faites-le.”

“Dancing With the Stars” est diffusé en direct le lundi à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.