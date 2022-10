“Danse avec les stars”: Jessie James Decker renvoyée chez elle, dit que le spectacle était “la chose la plus difficile que j’aie jamais faite”

La chanteuse country Jessie James Decker a parlé de son parcours dans “Dancing with the Stars”, alors qu’elle faisait face à l’élimination lundi soir.

Decker, 34 ans, a révélé à Fox News Digital les défis auxquels elle a été confrontée lors de sa participation au concours de danse.

“Ce fut un voyage incroyable, et je suis si fière d’être arrivée jusqu’ici”, a-t-elle déclaré après l’émission de lundi soir.

“Honnêtement, c’était l’une des choses les plus difficiles, sinon la chose la plus difficile que j’aie jamais faite… dans le monde du divertissement… ça m’a vraiment poussé hors de ma zone de confort.”

Elle a continué à dire à quel point elle était fière d’elle-même et de son partenaire de danse professionnel, Alan Bersten, ajoutant qu’elle était “reconnaissante pour l’expérience”.

Hier soir, 10 couples restants ont frappé la piste de danse pour une soirée à thème Michael Bublé, alors que la compétition se rapprochait d’une semaine du couronnement du champion de la saison 31 de “Dancing with the Stars”.

Après avoir terminé dans les deux derniers, les rideaux se sont fermés sur Decker et Bersten, alors que le duo dansait sur la chanson à succès de Bublé “Come Dance With Me”.

Decker a parlé franchement de l’admiration de sa famille pour la chanteuse canadienne, tandis que sa mère a montré son soutien du public.

“Mes parents aimaient Michael Bublé, et nous avons toujours eu ses CD en grandissant”, a déclaré Decker à Fox News Digital.

“Je pouvais voir ma mère là-bas en train de le regarder chanter, et c’était comme notre propre petit concert au premier rang. C’était génial.”

Le partenaire de danse professionnel de Decker a ajouté qu’il était contrarié de ne pas la voir tous les jours après l’élimination et qu’elle nous manquera vraiment.

“Jesse est incroyable… dès le premier jour, elle s’est lancée là-dedans, et elle m’a juste fait confiance… Elle est comme ma grande sœur et ma meilleure amie”, a fait remarquer Bersten.

L’auteur de “Just Feed Me” a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait tout donné et qu’elle avait apprécié son passage dans “Dancing with the Stars”.

“Je retiens que je peux être projeté dans quelque chose, relever le défi et donner le meilleur de moi-même. J’en suis vraiment fier”, a conclu Decker.

“Ce sera une expérience à laquelle je repenserai dans des années. Je suis tellement content d’avoir fait ça, et je ne l’oublierai jamais.”

“Dancing With the Stars” est diffusé en direct le lundi à 20 h HE / 17 h PT sur Disney +.