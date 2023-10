L’acteur Brian Austin Green prend la défense de sa fiancée et ancienne pro de “Danse avec les stars” Sharna Burgess après qu’elle n’ait pas été invitée à nouveau à l’épisode spécial d’hommage du programme au regretté juge Len Goodman.

“Je ne peux pas commencer à te dire comment [disappointed] J’étais pour que @sharnaburgess ne soit pas invité pour l’hommage d’hier soir. C’est également décevant qu’aucun membre de sa “famille dans la salle de bal” ne l’ait défendue ou ne se soit exprimé”, a-t-il écrit dans ses stories Instagram.

“C’est une âme incroyable et elle a toujours été l’amie de tout le monde. Elle méritait mieux. #familystickstogether.”

Burgess, qui a participé à 14 saisons de la série, a révélé son “choc” lorsqu’elle a appris qu’elle ne participerait pas à la saison en cours. Lors d’un épisode de son podcast, Burgess a partagé que toutes les places professionnelles avaient été remplies. Sa dernière apparition remonte à la saison 30, lorsqu’elle a dansé avec son partenaire célèbre Green.

Burgess a abordé le camouflet d’hommage dans sa propre histoire Instagram, écrivant “Mon homme m’a vu être (encore une fois) très bouleversé à propos de la série que j’aime. La nuit dernière a été difficile et il m’a écouté pendant que je partageais mon cœur. Je n’ai pas ” “Je n’ai pas fait un seul commentaire public sur cet hommage pour plusieurs raisons. Premièrement… je sais qu’il ne s’agit pas de moi”, a-t-elle commencé.

“Il s’agit de Len et de l’honneur qu’il méritait. Deuxièmement… cela m’a fait plus mal que de ne pas être invité en retour et j’y travaille. Troisièmement… partager mes sentiments ici me met souvent en contact avec quelques personnes négatives qui croient que je ne l’ai pas fait. mérite d’être là de toute façon. Alors pourquoi m’y ouvrir. Mais, mon homme qui m’aime profondément et qui m’a écouté partager et pleurer en a assez et a partagé sa frustration.

Burgess a déclaré qu’elle avait pleuré “des larmes de célébration et de joie” en regardant l’épisode et que Goodman “aurait adoré”.

Plusieurs anciens professionnels, dont Louis van Amstel, Mark Ballas, Maks Chmerkovskiy, Tony Dovolani, Kym Johnson-Herjavec, Edyta Sliwinska, Karina Smirnoff et Anna Trebunskaya sont retournés dans la salle de bal pour interpréter une valse en l’honneur de Goodman.

Ils ont dansé sur « Moon River » de Henry Mancini, une chanson adorée du défunt juge.

Goodman est décédé en avril après une bataille contre un cancer des os. Il avait 78 ans.

L’ancienne pro Cheryl Burke a également déclaré publiquement qu’elle n’avait pas été invitée à nouveau à l’émission.

Les représentants d’ABC et de Disney n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.