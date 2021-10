Danse avec les stars Cheryl Burke et Cody Rigsby s’affronteront virtuellement après que la paire ait été testée positive pour Covid

CHERYL Burke et Cody Rigsby concourront toujours dans Dancing With The Stars malgré le COVID-19.

La pro de la danse Cheryl a révélé la nouvelle vendredi, disant aux fans qu’elle jouer avec le concurrent Cody virtuellement, à l’écart des autres concurrents, lundi.

Cheryl, 37 ans, a fait le point sur ses symptômes avant de dire aux fans qu’elle avait transformé son salon en salle de bal.

S’adressant à Instagram, Cheryl a déclaré dans une vidéo: « Je me sens bien. J’ai officiellement perdu mes sens: je ne peux pas sentir … et je ne peux absolument rien goûter, alors c’est le moment pour ces jus dégoûtants que je sais sont si bons pour vous.

« Je veux juste que tout le monde sache que même si mon partenaire et moi avons COVID, dont je me sens toujours si mal, je suis tellement heureux que nous nous sentions tous les deux bien.

« Nous allons encore danser lundi. Mais nous allons le faire à distance, et nous allons le faire dans le confort de notre propre maison.

« J’ai transformé notre salon en salle de bal les gars! » elle a ajouté.

« Cela a été difficile, sans aucun doute », a-t-elle admis. « Mais je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. C’est définitivement une nouvelle chose qui ne s’est jamais produite auparavant. Cela va entrer dans l’histoire, les gars. »

Cody a révélé qu’il avait été testé positif pour Covid jeudi, trois jours seulement après l’annonce du diagnostic de Cheryl.

C’est la deuxième fois que l’instructeur Peloton de 34 ans a le Covid cette année.

Le professionnel de la gym s’est rendu sur les réseaux sociaux pour décrire ses symptômes dans une vidéo jeudi, affirmant qu’il souffrait de congestion et d’un léger mal de tête.

« Salut les amis, je voulais vérifier avec vous pour partager des nouvelles. Bien que je sois complètement vacciné et que j’ai pris de nombreuses précautions, conformément aux directives du CDC, j’ai récemment été testé positif pour COVID19 », a-t-il écrit.

‘FAIRE UNE PAUSE’

« Pour bien me reposer et récupérer ainsi que pour éviter d’exposer les autres, je ferai une pause dans les prochains jours. J’apprécie tout votre soutien et je serai de retour dès que je serai prêt. »

Cody a sauté l’enregistrement de lundi DWTS parce qu’il avait été en contact avec Cheryl avant qu’elle ne soit testée positive.

Au lieu de cela, les juges ont évalué leurs séquences de répétition et leur ont donné un 24 sur 40.

Mardi Cheryl a révélé la nouvelle elle a pris une semaine de congé du concours de danse pour la performance de lundi dernier après être tombé malade.

Cheryl, est devenue émue dans le clip Instagram alors qu’elle s’exprimait sur le test positif pour Covid-19 – ce qui signifie qu’elle n’a pas pu apparaître dans la salle de bal.

Avant le diagnostic, elle a expliqué qu’elle se sentait « épuisée » et qu’elle avait « peur » d’avoir attrapé le virus.

« Non seulement j’ai peur et je suis à court de mots, mais je me sens aussi un peu épuisée », a-t-elle déclaré à ses 653 000 abonnés dans la vidéo de trois minutes.

Elle avait l’air émue en ajoutant qu’elle ne voulait pas laisser tomber son partenaire Cody parce que leur « salsa était si bonne » avant leur performance.

Expliquant qu’elle est complètement vaccinée – ayant reçu deux doses du vaccin Moderna – elle a confirmé plus tard qu’elle avait contracté le virus.

LA MAUVAISE NOUVELLE DE CHERYL

« J’ai de très mauvaises nouvelles, je suis positive, ce qui signifie que j’ai Covid. Je viens d’apprendre la nouvelle maintenant et je l’ai anticipée, j’attends juste », a ajouté Cheryl.

« Je me sens de plus en plus mal », a-t-elle poursuivi, s’étouffant et essuyant des larmes. « Je me sens si mal. Je me sens si mal pour Cody.

« J’ai l’impression de le laisser tomber. Je me sens juste comme une merde, pour être tout à fait honnête. C’est tellement écrasant parce que le spectacle est demain. »

Secouant la tête et marmonnant dans sa barbe en reniflant, elle a ajouté: « J’espère juste que je ne l’ai pas répandu.

MALADIES DE LA QUARANTAINE

« Pour ceux d’entre vous qui ne pensent pas que COVID est une chose réelle, c’est putain de réel, mec. Je dois donc mettre en quarantaine pendant 10 jours. »

La danseuse a expliqué qu’on lui avait « ordonné » de rester à la maison car elle s’inquiétait de ce « qu’elle ferait d’elle-même » pendant la longue période seule.

La saison 30 a été diffusée la semaine dernière avec une programmation composé du chanteur Jimmie Allen, de l’acteur Brian Austin Green, de la Spice Girl Melanie C, de la star de télé-réalité Christine Chiu, de l’actrice Melora Hardin, de l’influenceuse Olivia Jade, de The Bachelor’s Matt James, de la co-animatrice de The Talk Amanda Kloots, de l’acteur Martin Kove, de la gymnaste olympique Suni Lee , la superstar de la WWE The Miz, la star de RHOA Kenya Moore, la star du basket-ball de la NBA Iman Shumpert et le danseur JoJo Siwa.

