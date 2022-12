Dans Year of Drama, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 met en lumière la croissance du sport

Le conte de fées de la Coupe du monde de Lionel Messi a illuminé l’année dans le football alors que l’héroïsme et le chagrin lors de la finale ont captivé les fans et mis en évidence la croissance du sport le plus populaire au monde malgré les critiques du bilan des droits de l’homme du pays hôte, le Qatar.

Les ligues européennes dictent depuis longtemps le calendrier mondial du football, mais la décision de l’instance dirigeante mondiale de la FIFA d’organiser le tournoi au Moyen-Orient pour la première fois a entraîné une pause à la mi-saison et a bouleversé le jeu des clubs nationaux.

Avec des matches disputés dans des stades climatisés pour faire face à la chaleur du désert et sans bière pression dans les stades, les spectateurs ont vécu une Coupe du monde comme jamais auparavant.

De la déportation de Djokovic à Messi Magic : Les 10 meilleurs événements de 2022

Mais cela n’a pas tué l’ambiance de la fête car les finales ont livré à plusieurs reprises des moments passionnants et se sont terminées avec Messi embrassant le trophée d’or, la pièce manquante de sa vaste collection, alors que l’Argentine battait la France aux tirs au but.

Jouant dans une cinquième Coupe du monde pour l’Argentine, l’incomparable Messi a une fois de plus laissé tout le monde impressionné par ses pouvoirs magiques sur le terrain alors qu’il battait des records et répondait aux espoirs d’une nation, ramenant la Coupe du monde à la maison après 36 ans.

L’illustre réalisation, qui dominera les discussions au cours des prochaines semaines, a finalement sorti le diminutif de l’ombre de feu le grand Diego Maradona et a relancé le débat sur le plus grand de tous les temps (GOAT).

Bien que l’Argentine ait triomphé en finale, elle a également été l’un des nombreux poids lourds à avoir subi la surprise au Qatar.

Les géants sud-américains ont subi une défaite choc contre l’Arabie saoudite lors de leur premier match de groupe, que les statisticiens Gracenote ont qualifié de plus grande surprise de l’histoire de la Coupe du monde.

RÉSULTATS DU CHOC

Les résultats choquants ont été un thème alors que le Japon a terminé en tête d’un groupe qui comprenait d’anciens vainqueurs, l’Espagne et l’Allemagne, tandis que la Corée du Sud s’est également qualifiée aux dépens de l’Uruguay.

Avec tous les continents représentés dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde, la phase à élimination directe la plus diversifiée de l’histoire du tournoi a été la preuve de la portée croissante du sport.

A lire aussi : L’Argentine salue les footballeurs unis dans un pays divisé en crise

Underdogs Le Maroc a insufflé une nouvelle énergie au football africain alors que l’équipe de Walid Regragui a conquis les cœurs avec son attitude de ne jamais dire, devenant ainsi le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales.

Alors que les Français hurlaient de douleur après avoir été si près de la victoire, l’entraîneur Didier Deschamps a déclaré qu'”un important réservoir de talents” promet un bel avenir aux doubles champions du monde.

L’attaquant français Kylian Mbappe est revenu du Qatar avec le Soulier d’or du meilleur buteur, après avoir réussi un triplé en finale, rappelant au monde son calibre avant de fêter ses 24 ans mardi.

Cristiano Ronaldo a également fait la une des journaux, bien que pour des raisons différentes, l’international portugais est parti en larmes après avoir été éliminé en quart de finale, quelques semaines seulement après avoir quitté Manchester United dans un adieu amer.

Sur la scène nationale, quelques mois avant la Coupe du monde de football interclubs en Europe, Manchester City et le Bayern Munich ont conservé leurs titres, tandis que le Paris St Germain, le Real Madrid et l’AC Milan l’ont emporté après avoir perdu leur emprise la saison précédente.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, que Moscou appelle une “opération militaire spéciale”, a entraîné des changements dans la hiérarchie à Chelsea, avec un groupe d’investissement dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital prenant le relais de l’oligarque russe Roman Abramovich.

EURO FÉMININ

Alors que le football masculin a connu une année divertissante, sur le terrain et en dehors, le football féminin a également eu sa part de moments mémorables lorsque l’Angleterre a remporté le Championnat d’Europe.

Faisant ce que leur équipe masculine ne serait pas en mesure de réaliser à la Coupe du monde, les femmes anglaises, couvertes de confettis, ont soulevé le trophée devant une foule record à Wembley après avoir battu l’Allemagne en finale.

Cette victoire a marqué une journée monumentale pour le football anglais, 56 ans après que les hommes d’Angleterre ont battu l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de la Coupe du monde de 1966, le seul trophée majeur remporté par une équipe senior masculine ou féminine d’Angleterre.

Mais surtout, il a mis en lumière les énormes progrès réalisés dans le football féminin en Angleterre, où la Football Association a interdit le football féminin pendant près de 50 ans à partir de 1921.

Les Euros 2022 ont été l’édition la plus regardée du tournoi et les Lionnes ont été fréquemment vues sur les écrans de télévision et dans les journaux après la victoire, gagnant la reconnaissance et la visibilité pour lesquelles les joueuses se sont longtemps battues.

L’événement s’est également avéré être un succès pour les hôtes anglais, car les foules de la Super League féminine ont augmenté de 200% par rapport à la saison dernière, avec une nouvelle génération de fans impatients de voir Leah Williamson, Chloe Kelly, Beth Mead et les autres héros anglais de l’Euro.

