Dans ‘Xiao Wu’, un pickpocket errant dans la Chine populaire

Réalisé pour une somme dérisoire avec des acteurs non professionnels, officiellement non approuvé en Chine et diffusé pour la première fois aux États-Unis en 1999, le premier long métrage de Jia Zhangke « Xiao Wu » dépeint un protagoniste chinois mauvais payeur et un milieu perdu que peu d’Occidentaux n’avaient jamais vu.

Ce film, relancé par Film au Lincoln Center dans une nouvelle restauration 4K, est à la fois déprimant et transcendant

« Xiao Wu » se déroule dans la ville natale de Jia dans le centre de la Chine, Fenyang. Le personnage principal est un pickpocket aliéné et sans but – décrit dans une revue du New York Times comme « un jeune homme quelconque dans une ville minable qui exerce son métier sans remords, compassion ou peur évidente bien qu’il soit connu de la police ». Certains critiques ont rappelé Robert Bresson, dont le « Pickpocket » de 1959 est un chef-d’œuvre du cinéma elliptique.

Observationnel, principalement en plan moyen et presque sans intrigue, « Xiao Wu » a une qualité documentaire. Le personnage principal, interprété par Wang Hongwei, est présenté en attendant un bus ; une fois à bord, il bat le prix avec l’affirmation souriante qu’il est un policier, puis prend avec désinvolture la poche du passager à côté de lui.