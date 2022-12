Dans “Willow”, Warwick Davis fait revivre le “rôle qui m’a tout donné”

Dans une interview téléphonique, Kasdan, dont le père, Lawrence, a co-écrit certains des films les plus célèbres de Lucas, dont la trilogie originale “Star Wars” et “Raiders of the Lost Ark”, a décrit‌ “Willow” comme “un géant, très tactile aventure, avec cette petite personne au centre de celle-ci. “Il a ajouté que Davis, en tant que Willow gentille et lucide, une fermière qui apprend la sorcellerie, était” une star de cinéma incroyablement racontable “. ‌La série télévisée, qui se déroule environ 20 ans après les événements du film, voit le retour d’une Willow‌ plus âgée, plus sage et tout à fait plus réticente, cette fois aux commandes d’une famille retrouvée d’inadaptés hétéroclites (interprétés par Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori et Amar Chadha-Patel) à la recherche d’un prince kidnappé.

Pour Davis, l’émission télévisée lui a permis de revenir à ce qui est sans doute encore son personnage emblématique, celui qui a prouvé qu’un jeune acteur habitué à jouer dans des costumes de créatures pouvait être le visage d’une épopée hollywoodienne.

“C’est le rôle qui m’a tout donné”, a-t-il déclaré.

Davis a grandi juste au sud de Londres dans les années 1970, à Epsom, dans le Surrey, une ville de banlieue qu’il a décrite comme ayant été “très pittoresque” jusqu’à ce qu’un McDonald’s arrive dans la rue principale. Davis, qui souffre de dysplasie spondyloépiphysaire congénitale et mesure 3 pieds 6 pouces, a eu divers problèmes médicaux dans son enfance, mais a déclaré que ses parents, qui étaient de taille moyenne, “laissent-moi faire tout ce que je voulais”. À l’adolescence, cela impliquait de conduire “une mini moto” et de “se jeter de différentes manières”.