Dans ‘White Lotus’, la beauté et la vérité sont toutes mélangées

“L’Aventura” n’est pas le seul film référencé dans “The White Lotus”, qui est positivement hanté par les films et les fantasmes qu’ils engendrent. Alors que Tanya se lance dans sa version superficielle d’un film italien, Bert Di Grasso – un grand-père dont le voyage familial en Sicile a été bouleversé par le refus des femmes de la famille de venir – exalte la philosophie de “Le Parrain”, dans lequel il voit des hommes libres de faire ce qu’ils veulent. Après que son malheureux cosplay de Vitti l’ait laissée seule et trahie, Tanya renoue avec Quentin, qui fait partie d’un groupe de “gays haut de gamme”, comme elle les appelle, qui l’ont transformée en héroïne tragique. Quentin lui raconte son propre amour perdu, mais cela ressemble à l’intrigue de “Brokeback Mountain”, et il l’emmène à l’opéra voir “Madama Butterfly”, qui, dans ce contexte, ne peut s’empêcher de rappeler ” M Butterfly », et une forme très spécifique de tromperie romantique. Alors que la ligne se brouille entre les histoires et les mensonges, l’ambiance se rapproche de “The Talented Mr. Ripley”. Si la première saison de “The White Lotus” portait sur la destructivité occasionnelle de la richesse, celle-ci semble concerner son illusion volontaire – et la facilité avec laquelle les personnes qui échappent à la réalité peuvent être la proie.

Dans le film d’Antonioni, la richesse et la beauté de Vitti permettent à son personnage d’accéder à un monde de glamour, mais elles la piègent aussi dans un mensonge, cachant un monde réel de pourriture et de corruption. “L’Avventura” signifie “l’aventure” – ironique, car il ne se passe pas grand-chose dans le film, et son mystère central n’est jamais résolu – mais une “avventura” est aussi un terme pour une affaire illicite, souvent entrée par ennui, pour les coups de pied. C’est précisément ainsi que tout le monde dans cette saison de “The White Lotus” a des ennuis. Pour le spectacle et le film, “l’amour” est une danse de tromperie et d’auto-illusion, dans laquelle il est difficile de dire qui est la marque.

Le seul personnage qui s’accroche encore à la pureté – le seul innocent restant à corrompre – est Harper Spiller, joué par Aubrey Plaza. Et c’est elle qui se retrouve à Noto, recréant la scène de Monica Vitti sur la place. Comme Claudia, Harper a dérivé ici par accident – en vertu, observe un autre personnage, d’être jolie. L’épouse nouvellement riche d’un fondateur de la technologie, elle est venue en vacances de luxe à l’invitation de son colocataire d’université. Harper se méfie de toute cette entreprise : devenir riche rapidement, de vieux amis qui se matérialisent soudainement après être devenu riche, de gens riches qui passent leur vie à se désengager du monde et à dériver d’un lieu imaginaire à l’autre. A Noto, elle se retrouve seule et entourée d’hommes, exactement comme Vitti. Tout comme dans le film, la scène semble exagérée et surréaliste – en partie fantasme paranoïaque, en partie expérience dissociative, et encore plus étrange maintenant que nous sommes en 2022, et non en 1960, et Aubrey Plaza ne coupe pas si d’un autre monde et surprenant (pour Noto) une figure comme l’a fait la blonde sculpturale Vitti.

Alors que nous regardons Harper dériver à travers la foule, ce que nous regardons est l’expérience d’être regardé. Avec Tanya – qui vise à imiter Vitti mais est plutôt brutalement comparée, par un directeur d’hôtel sans tact, à Peppa Pig – elle offre une métaphore de la façon dont nous pouvons nous livrer à l’imposture.

Antonioni a commencé à travailler pendant le mouvement néoréaliste italien, lorsque des films ont été tournés sur place, faisant appel à des non-acteurs, racontant des histoires sur la classe ouvrière, la pauvreté et le désespoir. Mais c’est “L’Avventura”, avec son accent sur l’aliénation des riches, qui l’a rendu internationalement célèbre. Je le sais parce que j’ai suivi un cours d’italien-néoréalisme pendant une première année à l’étranger à Paris, et – ce qui n’est pas surprenant, je suppose, pour le genre de personne qui suit un cours d’italien-néoréalisme pendant une première année à Paris – moi aussi, préférait la trilogie d’Antonioni sur les riches mécontents aux trucs qui l’avaient précédée : des enfants qui volaient des bicyclettes, Anna Magnani qui s’inquiétait des factures impayées, ce genre de choses. La lutte est difficile à regarder; il est beaucoup plus agréable d’avoir nos jugements moraux projetés dans un monde de plaisir esthétisé et d’évasion.