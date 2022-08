Dans Wealthy City, un maire marxiste séduit les électeurs

En tant que maire, son salaire d’environ 120 000 € après impôts est plus de quatre fois supérieur à la moyenne nationale, et les 32 000 € qu’elle garde pour elle suffisent. Elle prend les bus et le tramway de la ville, fait ses courses dans des magasins bon marché et loue un appartement modeste, débordant de livres et de disques, où elle vit avec son compagnon, un KPÖ à la retraite. officiel.