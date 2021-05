«  Dans vos rêves  »: la championne multi-poids de boxe Claressa Shields met en garde Elkin, son premier adversaire de MMA, contre les menaces d’une soumission rapide

Shields extrêmement confiant, qui a déclaré qu’elle était la deuxième plus grande boxeuse de Muhammad Ali et a remporté les éloges de la star de l’UFC Conor McGregor pour son passage au MMA, fait face à Elkin, qui en a remporté trois et perdu six de ses combats professionnels, dans le New Jersey le 10 juin.

Après avoir eu vent de ce qu’elle percevait comme son adversaire promettant une finition rapide et humiliante lors de leur rencontre, l’ex-championne incontestée des poids moyens légers a donné ses propres réflexions sur le combat.

« Tout le monde veut le KO, tout le monde veut les arrêts – mais pour moi, je veux juste vraiment l’expérience, » Shields a déclaré à TMZ.

Avant que @Claressashields fait ses débuts en MMA à # 2021PFL4 le 10 juin, ESPN + présentera sa transition du ring … à la cage! pic.twitter.com/wFbDxexTlE – PFL (@PFLMMA) 22 mai 2021

«Je veux entrer et sortir aussi vite que possible, ça me convient. Mais si je dois y aller pendant 15 minutes et avoir une guerre totale avec Brittney Elkin, ça me va.

« J’ai vu une interview dans laquelle Brittney Elkin a dit qu’elle voulait me faire une bobine de 15 secondes. Comme si elle voulait aller là-bas et m’assommer dans 15 secondes. Et je me disais juste à moi-même, ‘B * tch, in vos rêves, dans vos rêves les plus fous.

« Je n’allais pas parler de trash pour le combat parce que je sens que je n’ai pas ce droit parce que c’est mon premier combat en MMA, » elle a admis – mais cela n’a pas empêché le pugiliste opiniâtre de faire exactement cela.

Respectez ce champion du monde de boxe multi poids! Participe à son premier combat de MMA le mois prochain. Un événement rare qui mérite des éloges! Un vrai courage que beaucoup de ses homologues masculins ne possèdent pas. Bonne chance Clarissa! Un autre sauvage multi-poids, multi-sport! Bienvenue 😎 https://t.co/eIQuIPV7yr – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 mai 2021

S’entraîner à Jackson Wink à Albuquerque, au Nouveau-Mexique – l’un des gymnases les plus respectés au monde – la rendra bien préparée, et elle a même réussi à apprendre de la star la plus célèbre de l’établissement dans le grand poids lourd de l’UFC, Jon Jones.

« J’ai en fait passé des heures à travailler avec Jon, » Boucliers révélés. « [He’s] l’une des personnes les plus stratégiques avec lesquelles j’ai pu travailler en MMA jusqu’à présent. houx [Holm] est très stratégique aussi, mais elle est super énergique. «

La dernière explosion de Shields fait suite à sa récente promesse qu’elle ne l’était pas « peur de toi les salopes MMA ».

Cela a gagné l’admiration de McGregor, qui a retweeté son message et a exigé: « Respectez ce champion du monde de boxe multi-poids. »

Shields a également affirmé que « 98 pour cent des hommes dans le monde ne peuvent pas me battre ». «Je ne boxe pas pour un passe-temps», Shields a déclaré à Sky en mars.

« Ce n’est pas un passe-temps. C’est ma carrière, et j’ai l’impression que les gens me sous-estiment quand je dis à quel point je suis géniale.

«Mais si je n’avais pas dit à quel point je suis génial, personne dans cette pièce ne m’aurait jamais traité de grand parce qu’il ne le reconnaît pas.

« Seuls les plus grands savent qu’ils sont géniaux. Comme Muhammad Ali. Personne ne l’a appelé le plus grand de tous les temps.

«Ils l’appelaient en fait le ‘Louisville Lip’ parce qu’il parlait trop. Muhammad Ali est premier et Claressa Shields est deuxième.

« Je suis la plus grande femme de tous les temps, et 98% des hommes dans le monde ne peuvent pas me battre. »