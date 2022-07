Dans Viral Picture, Indigo MD Rahul Bhatia savoure le thé et le biscuit Parle-G

N’avons-nous pas tous, du moins quand nous étions étudiants, pris le thé et un biscuit Parle G ? La combinaison thé-Parle G nous a soulagés rapidement de la faim et nous avons continué. Avec le temps, nous avons laissé le combo derrière nous. Cependant, une photo récente d’un homme prenant du thé et un biscuit Parle G sur un vol devient virale. L’homme sur la photo n’est autre que Rahul Bhatia, le directeur général d’Indigo Airlines.

En plus d’avoir du thé et des biscuits, Rahul voyageait en classe économique.

Mon compagnon de voyage sur un @IndiGo6E Vol BLR-DEL cette semaine… Le milliardaire Rahul Bhatia, promoteur et MD, IndiGo, savourant son Parle-G trempé dans du thé. Montre qu’il n’est pas nécessaire d’être Richard Branson ou V Mallya pour bâtir une compagnie aérienne prospère avec 57 % de part de marché. pic.twitter.com/K2F5bWXUxU – YP Rajesh (@YPRajesh) 22 juillet 2022

L’image a été partagée par un utilisateur de Twitter, qui est rédacteur en chef d’une agence de presse. Le nom d’utilisateur YP Rajesh a en outre écrit qu’il se comportait comme un homme ordinaire. Lorsqu’on lui a demandé de garder son ordinateur portable de côté sur la table, il l’a gardé comme n’importe quel passager. De plus, il a écouté attentivement les instructions de l’hôtesse de l’air. Rajesh a écrit: “Cela montre que vous n’avez pas besoin d’être Richard Branson ou V Mallya pour construire une compagnie aérienne prospère avec 57% de part de marché.”

Lorsque la photo est arrivée sur Twitter, elle a choqué beaucoup de ceux qui ne pouvaient pas croire que Rahul pouvait mener une vie aussi simple. De nombreux internautes ont commenté. “Comme sérieusement, ils voyagent en classe économique?” a déclaré un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a écrit: «J’aime trop cette combinaison de Parle-g et de thé. Ça a bon goût. De belles papilles Mr Bhatia.”

Un utilisateur, cependant, a écrit “Parle-G a maintenu la confiance de ses clients même en période d’inflation”.

Cependant, la majorité des personnes qui ont vu la photo ont salué la simplicité et la nature terre-à-terre de Rahul Bhatia. Même à ce stade, étant co-fondateur d’Indigo Airlines et milliardaire, il a toujours un biscuit Rs.5 Parle-g.

Le tweet a été aimé par 15 000 personnes.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici