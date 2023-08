Dans UP Shocker, 2 garçons forcés de boire de l’urine, torturés avec des piments

Deux garçons mineurs du district de Siddharthnagar, dans l’Uttar Pradesh, ont été obligés de boire de l’urine, des piments verts frottés dans leur anus et ont reçu de force des injections non identifiables, soupçonnés de vol. Les victimes sont des garçons de 10 et 15 ans.

Des vidéos horribles de l’agression ont montré que les garçons étaient obligés de manger des piments verts et de les avaler avec de l’urine remplie dans une bouteille. On a pu entendre un groupe d’hommes les maltraiter et les menacer de les battre s’ils n’allaient pas jusqu’au bout.

Les hommes de main auraient attrapé les garçons et les auraient ligotés, les accusant de voler de l’argent.

Une autre vidéo troublante montre les garçons allongés face contre terre, les mains liées derrière le dos et les pantalons baissés, tandis qu’un homme se frotte et enfonce des piments verts dans leur anus. Les garçons, qui hurlaient de douleur, reçoivent alors également une injection d’un liquide de couleur jaune.

La vidéo, tournée le 4 août, provient d’Arshan Chicken Shop près de Konkati Chauraha du poste de police de Pathra Bazaar dans le district.

La police a déclaré avoir immédiatement pris connaissance de la vidéo « d’un acte répréhensible contre deux enfants » circulant sur les réseaux sociaux et enregistré une affaire en vertu des articles pertinents de la loi. Ils ont identifié les personnes impliquées dans l’agression et six d’entre elles ont été arrêtées, a déclaré le surintendant supplémentaire de la police du district, Siddhartha.