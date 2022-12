Dans UP, la mariée demande au marié d’annuler le mariage en invoquant son “teint foncé”

Nous vivons à une époque où les normes et les pensées régressives sont souvent remises en question par la société. Cependant, le racisme lié à la couleur de la peau existe encore à peu près partout dans le monde. Mais, avez-vous déjà entendu parler d’une mariée annulant son mariage quelques jours avant le mariage à cause du teint du marié ? Un de ces incidents a eu lieu à Bareilly, dans l’Uttar Pradesh, où une femme, qui était sur le point d’épouser le futur marié, a eu froid aux pieds à cause de sa couleur de peau foncée.

Selon les rapports, toutes les formalités de mariage ont été fixées entre Durga Prasad de Nihal Vihar à Delhi et la femme de Bareilly. Cependant, lorsque Prasad a visité la maison de la femme pour assister à la douche de bébé de quelqu’un, elle lui a parlé en privé et l’a choqué avec ses mots. Le qualifiant d’inculte et de “pas beau”, elle s’est également penchée sur sa couleur de peau et a déclaré que ses amis se moqueraient d’elle si elle épousait un homme noir. Si cela ne suffisait pas, elle ne voulait même pas assumer la responsabilité d’avoir elle-même annulé le mariage. Elle a en outre menacé Durga Prasad de s’enfuir avant le mariage s’il ne l’annulait pas lui-même.

L’homme a naturellement refusé d’épouser la femme. Cependant, cela a provoqué la colère de la famille de la femme, qui n’était pas au courant de ses propos. Les membres de sa famille ont créé un chahut à ce sujet et les ont même menacés de porter l’affaire devant la police.

La famille du marié a également allégué que la famille de la mariée les avait emmenés dans un Dharamshala et avait exigé Rs 2 lakh. Ils ont même affirmé avoir été agressés physiquement par eux après avoir refusé de céder. L’affaire aurait maintenant été portée devant les tribunaux et la police a également ouvert une enquête à ce sujet.

