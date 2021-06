Dans une volte-face, Lordstown Motors affirme avoir assez d’argent et commencer à construire des camions.

Un jour après avoir évincé deux hauts dirigeants, la start-up de camions électriques Lordstown Motors a déclaré mardi qu’elle était sur la bonne voie pour démarrer la production en septembre même si elle ne lève pas de fonds supplémentaires, contredisant ce qu’elle a dit aux autorités de réglementation des valeurs mobilières il y a à peine une semaine.

Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission la semaine dernière, Lordstown a déclaré qu’il avait besoin de lever plus d’argent et qu’il pourrait ne pas survivre. Puis, lundi, son fondateur et directeur général, Steve Burns, et le directeur financier de la société ont démissionné.

Mais lors d’une conférence de presse organisée par l’Automotive Press Association, basée à Detroit, la nouvelle équipe de direction de l’entreprise a présenté des perspectives beaucoup plus optimistes sans fournir beaucoup de détails.

Le président de Lordstown, Rich Schmidt, a déclaré que l’entreprise commencerait à fabriquer des camions dans son usine de Lordstown, dans l’Ohio, fin septembre et qu’elle avait assez d’argent pour durer jusqu’en mai 2022. Il a déclaré que l’entreprise serait en mesure de fabriquer environ 15 000 camions sur les 24 prochains mois.