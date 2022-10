Dans une ville ukrainienne récemment libérée, des survivants racontent avoir été torturés par les forces russes

Avertissement : Cette histoire contient des détails graphiques.

Une fosse profonde et sans soleil avec des dattes gravées dans le mur de briques. Une prison souterraine moite qui puait l’urine et la nourriture pourrie. Une clinique, un poste de police et un jardin d’enfants.

Ceux-ci faisaient partie des 10 sites de torture russes localisés par des journalistes d’Associated Press dans la ville d’Izium, dans l’est de l’Ukraine. La torture à Izium était arbitraire, généralisée et absolument routinière pour les civils et les soldats pendant les six mois où les Russes contrôlaient la ville, a révélé une enquête de l’AP.

L’agence de presse s’est entretenue avec 15 survivants de la torture russe dans la région de Kharkiv, ainsi qu’avec deux familles dont les proches ont disparu aux mains des Russes. Deux des hommes ont été emmenés à plusieurs reprises et maltraités. Un soldat ukrainien battu et inconscient a été montré à sa femme pour la forcer à fournir des informations qu’elle n’avait tout simplement pas.

L’AP a également confirmé que huit hommes avaient été tués sous la torture alors qu’ils étaient détenus en Russie, selon des survivants et des familles. Tous sauf un étaient des civils.

Des militaires ukrainiens inspectent un jardin d’enfants utilisé par les forces russes à Kapitolivka, près d’Izium. La torture russe à Izium était arbitraire, généralisée et absolument routinière, a révélé une enquête de l’Associated Press. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Dans une fosse commune créée par les Russes et découverte dans les bois d’Izium, au moins 30 des 447 corps récemment fouillés portaient des marques visibles de torture – mains liées, blessures par balle, blessures au couteau et membres cassés, selon le procureur régional de Kharkiv. Bureau. Ces blessures correspondaient aux descriptions de la douleur infligée aux survivants.

Des journalistes de l’AP ont également vu des corps aux poignets liés dans la fosse commune. Au milieu des arbres se trouvaient des centaines de simples croix de bois, la plupart marquées uniquement de chiffres. L’un d’eux a déclaré qu’il contenait les corps de 17 soldats ukrainiens. Au moins deux autres fosses communes ont été découvertes dans la ville, toutes fortement minées, ont indiqué les autorités.

Des tombes non identifiées de civils et de soldats ukrainiens sont marquées d’une croix dans la ville récemment libérée d’Izium le 15 septembre. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Un médecin qui a soigné des centaines de blessés d’Izium pendant l’occupation russe a déclaré que des personnes arrivaient régulièrement à sa salle d’urgence avec des blessures compatibles avec la torture, notamment des coups de feu aux mains et aux pieds, des fractures, de graves ecchymoses et des brûlures. Personne n’expliquerait leurs blessures, a-t-il dit.

“Même si les gens venaient à l’hôpital, le silence était la norme”, a déclaré le chef Dr Yuriy Kuznetsov. Il a dit qu’un soldat est venu se faire soigner pour des blessures à la main, clairement parce qu’il avait été menotté, mais l’homme a refusé de dire ce qui s’était passé.

Les hommes ayant des liens avec les forces ukrainiennes ont été pointés du doigt à plusieurs reprises, mais tout homme adulte risquait de se faire prendre. Matilda Bogner, chef de la mission des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine, a déclaré à l’AP qu’ils avaient documenté “des pratiques généralisées de torture ou de mauvais traitements de détenus civils” par les forces russes et leurs affiliés. La torture des soldats était également systématique, a-t-elle dit.

La torture sous quelque forme que ce soit pendant un conflit armé est un crime de guerre en vertu des Conventions de Genève, qu’il s’agisse de prisonniers de guerre ou de civils.

‘Dites-leur que vous avez eu un accident’

Des journalistes de l’AP ont trouvé Andriy Kotsar, 26 ans, un soldat dont l’unité s’est dissoute dans le chaos lorsque la Russie a pris le contrôle de la ville, caché dans un monastère à Izium. Il n’avait aucun moyen de contacter en toute sécurité ses proches, qui pensaient qu’il était mort. Kotsar a été pris et torturé trois fois par les forces russes, qui l’ont relâché à chaque fois parce qu’il n’avait aucune information utile pour elles.

“Ils ont pris, je ne sais pas quoi exactement, du fer, peut-être des tiges de verre, et ont brûlé la peau petit à petit”, a-t-il déclaré.

Andriy Kotsar, qui a été torturé par des soldats russes, est assis à une table après un service à l’église Pishchanskyi à Izium. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

C’est également au printemps que les Russes ont d’abord cherché Mykola Mosyakyn, empruntant les chemins de terre défoncés jusqu’à ce qu’ils atteignent la maison clôturée du soldat ukrainien. Mosyakyn, 38 ans, s’était enrôlé après le début de la guerre, mais pas dans la même unité que Kotsar.

Ils l’ont jeté dans une fosse avec de l’eau stagnante, l’ont menotté et suspendu par les liens.

“Ils m’ont battu avec des bâtons. Ils m’ont frappé avec leurs mains, ils m’ont donné des coups de pied, ils m’ont éteint des cigarettes, ils m’ont mis des allumettes”, a-t-il raconté. “Ils ont dit ‘Danse’, mais je n’ai pas dansé. Alors ils m’ont tiré dans les pieds.”

Au bout de trois jours, ils l’ont déposé près de l’hôpital avec l’ordre : « Dis-leur que tu as eu un accident.

Mykola Mosyakyn montre des cicatrices sur son dos après avoir été torturé par des soldats russes à Izium. Il a été battu à plusieurs reprises, blessé aux pieds, et il a décrit comment ils lui ont couvert le visage avec un chiffon et lui ont versé de l’eau d’une bouilloire pour imiter la sensation de noyade. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Mosyakyn a été capturé à nouveau quelques jours plus tard. Cette fois, il s’est retrouvé à l’école n° 2, soumis à des passages à tabac réguliers avec d’autres Ukrainiens. Des journalistes de l’AP ont trouvé une veste de soldat ukrainien abandonnée dans la même cellule bleue qu’il a décrite en détail. L’école a également servi de base et d’hôpital de campagne pour les soldats russes, et au moins deux civils ukrainiens qui y étaient détenus sont morts.

Mais les soldats ont de nouveau libéré Mosyakyn, pour le reprendre une fois de plus et le transporter dans un garage bondé d’une clinique médicale. Plus d’une douzaine d’autres Ukrainiens, militaires et civils, ont été emprisonnés avec lui. Deux garages étaient pour les hommes, un pour les femmes et un plus grand — le seul avec une fenêtre — pour les soldats russes.

Les femmes étaient détenues dans le garage le plus proche des quartiers des soldats. Leurs cris sont venus la nuit, selon Mosyakyn et Kotsar, qui ont tous deux été détenus à la clinique à des moments différents. Des responsables des services de renseignement ukrainiens ont déclaré qu’elles étaient régulièrement violées.

C’est là que Mosyakyn a vu des soldats russes traîner les corps de deux civils qu’ils avaient torturés à mort, tous deux du quartier Gonkharovka d’Izium.

Des matelas reposent sur le sol dans une cellule de détention au sous-sol d’un poste de police utilisé par les forces russes à Izium. Sur la base de récits de survivants et de policiers, les journalistes d’Associated Press ont localisé 10 sites de torture dans la ville et ont eu accès à cinq d’entre eux, dont le poste de police. (Evgeny Maloletka/Associated Press) Des masques à gaz de l’ère soviétique reposent sur le sol dans le couloir de l’école n° 2, qui servait de base militaire russe et de site de torture à Izium. Une forme de torture impliquait les masques, a déclaré un survivant. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Une tombe peu profonde

Ivan Shabelnyk a quitté la maison avec un ami le 23 mars pour ramasser des pommes de pin pour le petit bois. Ils ne sont jamais revenus.

Un autre homme emmené avec eux a raconté à contrecœur à la famille de Shabelnyk les tortures qu’ils avaient endurées ensemble, d’abord dans le sous-sol d’une maison voisine, puis à l’école n° 2. Puis il a quitté la ville.

Leurs corps ont été retrouvés à la mi-août, dans les derniers jours de l’occupation, par un homme qui cherchait du bois de chauffage. Il suivit l’odeur de la mort jusqu’à une tombe peu profonde dans la forêt.

Les mains de Shabelnyk ont ​​​​été abattues, ses côtes brisées, son visage méconnaissable. Ils l’ont identifié par la veste qu’il portait, de l’usine céréalière locale où il travaillait.

Sa sœur, Olha Zaparozhchenko, a montré sa tombe aux journalistes.

“Ils ont torturé des civils à volonté, comme des brutes”, a-t-elle déclaré. « Je n’ai qu’un mot : génocide.