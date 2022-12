Dans une ville ukrainienne battue, les travailleurs combattent l’hiver, pas les Russes

Dans la foulée des bombardements intenses au début de la guerre, de l’occupation russe au printemps et de l’été et de la libération ukrainienne à l’automne, le personnel du service des urgences renoue lentement avec une ville radicalement différente. Il y a moins de ressources et de travailleurs, et les températures continuent de chuter, rendant les conditions extrêmement difficiles.

Plus tôt ce mois-ci, des journalistes du New York Times ont passé une journée avec les pompiers de la station n° 21 alors qu’ils réparaient des bâtiments et répondaient à un incendie de maison à Lyman, offrant une brève fenêtre sur une ville ukrainienne qui se trouve entre sa destruction et, espérons-le , reconstitution. Le bruit des bombardements sur la ligne de front n’était pas loin.