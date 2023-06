Dans une ville près de Kiev, des souvenirs douloureux persistent un an après le retrait de la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

MOSHCHUN, Ukraine – Derrière une petite église jaune criblée de balles, une femme âgée se tenait la semaine dernière devant sa maison, un hangar de deux pièces en brique et contreplaqué rempli de vaisselle, de bois d’allumage, de médicaments éparpillés et de morceaux de linge. Deux chats faisaient la sieste sur un lit ébouriffé. Elle fronça les sourcils avec effort pendant qu’elle parlait, mais elle se souvenait de tout.

« Ils bombardaient et brûlaient tous les jours. Nous avons dormi au sous-sol pendant de nombreuses nuits. Nous avons entendu les obus et les roquettes siffler au-dessus de nos têtes. Il faisait froid et humide là-bas, et mon mari est tombé malade. Elle grimaça légèrement, puis termina sa phrase. « Il est mort il y a cinq mois. »

La femme de 84 ans qui n’a donné son nom que comme Babushka Halya, ou grand-mère Halya, fait partie d’une poignée d’habitants qui restent dans cette ville autrefois bucolique à environ 22 km au nord de Kiev. Au début de l’hiver 2022, c’était le site de l’une des batailles les plus acharnées et les plus décisives lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les lignes de front ont oscillé de bloc en bloc pendant plus de deux semaines alors que les forces russes tentaient de percer vers la capitale.

En fin de compte, les forces ukrainiennes ont prévalu, mais Moshchun, autrefois une ville aisée d’environ 1 500 habitants où les habitants de Kiev gardaient des maisons de vacances, a été laissée en ruines fumantes. De nombreux habitants ont fui ou ont été évacués au début des combats. Des enquêtes gouvernementales ont révélé qu’au moins 2 000 maisons et autres bâtiments avaient été détruits. Des responsables ont également déclaré que 600 soldats ukrainiens avaient été tués et 600 autres blessés.

Plus d’un an plus tard, la vie ici recommence à bourdonner. Avec l’aide de programmes gouvernementaux et privés, des magasins et des maisons sont en cours de réparation. Au centre de la ville, un marché d’alimentation autrefois aplati fait peau neuve avec un nouveau sol et un nouveau toit. Le long d’une route résidentielle bordée de grands pins et de peupliers, quelques familles de retour dorment dans des caravanes fournies par le gouvernement, au milieu de piles de bois et de tas de briques, pendant qu’elles reconstruisent des maisons en ruine.

La plupart des maisons, cependant, restent vides et intactes, leurs habitants sont partis depuis longtemps. Certaines étaient autrefois d’imposantes demeures en pierre, mais leurs toits carbonisés et leurs cheminées se sont effondrés sur les portes, les fenêtres et les porches. D’autres sont de plus petites maisons qui ont brûlé pratiquement jusqu’au sol alors que l’artillerie, les missiles et les hélicoptères d’attaque russes faisaient pleuvoir le feu sur la ville.

Livrer du courrier dans une Ukraine ravagée par la guerre : « Il y a encore des gens qui vivent ici »

Pourtant, même dans les endroits où les débris ont été emportés et où les propriétaires sont revenus, le traumatisme persiste. Alesia Fabrovan, 49 ans, a déménagé ici avec son mari il y a dix ans de la région de Louhansk à l’est, qui est maintenant occupée par les forces russes. Ils ont construit la maison de leurs rêves, avec un bain à remous, des arbres fruitiers et une ménagerie de moutons, de lapins et de chiens d’ornement dans la cour. Mais le 28 février dernier, alors que les Russes se rapprochaient, la famille a été évacuée.

« Ils ont pris notre maison et ont mis des tireurs d’élite sur le balcon pour qu’ils puissent tirer sur nos soldats qui tentaient de s’échapper à travers les bois », a déclaré Fabrovan, se mettant à pleurer. Elle a sorti des photos de la maison à moitié détruite, prises peu après la fin de la bataille, avec plusieurs soldats russes morts gisant au milieu des décombres. « Je ne sais pas si ce sera un jour la même chose », a-t-elle déclaré.

Les habitants de Moshchun partagent un lien douloureux avec les survivants de Bucha, une ville située à plusieurs kilomètres de là. Cela a également fait obstacle à la volonté russe d’encercler Kiev, après que les forces ukrainiennes ont coupé d’autres voies d’accès en faisant sauter un pont et un barrage locaux et en bombardant les pistes de l’aéroport Antonov voisin, empêchant de manière cruciale les avions russes d’atterrir.

Les combats à Bucha ont duré plus d’un mois, tandis que de nombreux habitants sont restés piégés, endurant des violences gratuites et systématiques qui, selon les autorités ukrainiennes, constituaient des crimes de guerre.

Fin mars, après que les forces ukrainiennes ont finalement expulsé les Russes, des images horribles de Bucha ont stupéfié le monde, montrant des rues remplies de voitures carbonisées et mutilées, des corps jetés avec des blessures par balle et les mains liées, et des cadavres ensachés enterrés dans des fosses communes. Des responsables ukrainiens ont déclaré que 458 corps avaient été retrouvés, dont 419 portant des traces de coups de feu, de torture ou de violence.

L’interdiction russe du fonds pour la faune signale l’isolement même sur la protection des animaux

La semaine dernière, devant un magasin de matériaux de construction dans la rue principale de Moshchun, rempli de pioches, de brouettes et de sacs de béton, un homme de Bucha s’est arrêté pour dire bonjour au propriétaire, un ami d’enfance. Après s’être embrassés, ils ont ri et plaisanté un peu, mais le visiteur n’a jamais vraiment souri.

« Vous pouvez voir qu’il a vécu tout cela », a déclaré le propriétaire du magasin, Sergei Markhonos, 63 ans. Le visiteur, Serhii Azarov, 62 ans, a hoché la tête et pris une profonde inspiration.

« C’était horrible… horrible », a déclaré Azarov, cherchant ses mots. « Chaque famille a souffert. J’ai perdu des amis, des camarades de classe, des voisins. Certaines personnes sont toujours portées disparues. » Lorsque lui et sa famille ont commencé à fuir dans leur voiture, Azarov a déclaré : « Nous avons croisé des véhicules et des corps écrasés. Les Russes tiraient sur tout ce qui bougeait. Nous avons juste continué.

Comme beaucoup d’autres villes d’Ukraine, Moshchun possède un grand monument officiel dédié aux soldats locaux qui ont combattu avec l’Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’Union soviétique s’est rangée du côté des alliés européens et américains contre les forces nazies allemandes.

Le monument ici, qui domine le parc de la ville, présente une grande statue en bronze d’un soldat tenant un casque avec une étoile russe en relief dessus. De chaque côté se trouvent des plaques de pierre avec environ 500 noms de soldats tombés au combat. Devant se trouve une grande pierre, gravée d’un message : « Gloire éternelle aux héros qui sont tombés dans la lutte pour la liberté et l’indépendance de la Patrie ».

Mais tous ces soldats et leur cause ont disparu depuis longtemps, et le sentiment anti-russe ici est peut-être aussi furieux que n’importe où en Ukraine. « Nous avons eu beaucoup à faire avec les Russes au fil des ans, et certaines personnes ici parlent encore la langue, mais s’il vous plaît, ne nous confondez pas avec eux », a déclaré Markhonos avec un petit rire.

Zelensky dit que la Russie envisage de saboter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

Si Moshchun est encore un peu trop calme, il se sent également en sécurité et sans hâte. Les enfants jouent sur des échelles et des balançoires dans des terrains de jeux envahis par la végétation. Des groupes de cyclistes pédalent à travers la ville ; le trafic est léger mais constant. Le seul signe de danger, selon les habitants, vient des meutes de sangliers qui errent librement dans les forêts, les champs et les cours qui étaient autrefois clôturées ou clôturées.

Grand-mère Halya, qui vit seule avec ses chats entre la vieille église et le cimetière envahi par la végétation de la ville, mène une vie remarquablement autosuffisante. Elle a dit qu’elle recevait une pension d’un ancien emploi au gouvernement et qu’une nièce et un neveu à Kiev venaient souvent la voir.

Elle admet avoir du mal à se souvenir des noms, mais comme beaucoup de jeunes qui sont retournés à Moshchun, elle peut instantanément nommer la date à laquelle les forces russes sont entrées dans la ville, la date à laquelle elle et son mari malade ont été évacués vers Kiev et la date à laquelle elle est revenue après le les combats étaient terminés lorsqu’elle apprit que leur ancienne maison avait été incendiée.

« J’ai vécu dans ce village pendant 63 ans », a déclaré fermement Halya. « Mon père a été enterré ici. Maintenant j’ai enterré mon mari ici, et je suis seule, mais personne ne me dérange. Je ne veux aller nulle part. Elle a ajouté: «J’essaie juste de continuer à marcher et de faire attention aux sangliers. Nous ne voulons pas qu’ils endommagent les tombes.

Offrez cet article Article cadeau