Dans une ville portuaire isolée de la mer, de jeunes marins se sentent à la dérive

ODESA, Ukraine — Depuis les premières heures de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la célèbre ville portuaire d’Odessa est restée largement dépourvue de port en activité. Autrefois peuplé de cargos, de bateaux de croisière, de voiliers, de yachts et de chalutiers de pêche, le port est aujourd’hui une vaste étendue d’eau libre.

Sophia Dobrovolska, une aspirante marine marchande de 16 ans à l’Académie maritime d’Odessa, vit sur cette mer vide. Et ses rêves de naviguer vers le monde depuis Odessa resteront contrecarrés tant que les navires de guerre russes domineront la côte, que les voies navigables seront minées et que presque tout mouvement de navires civils restera interdit.

« Je suis née et j’ai vécu toute ma vie à Odessa », a-t-elle déclaré. « Quand la guerre à grande échelle a commencé, ma mère a pensé à partir, mais je lui ai dit : ‘Non, mon université est ici.’ Je n’irai pas.' »

Le président russe Vladimir Poutine a clairement indiqué depuis longtemps qu’il souhaitait s’emparer d’Odessa, un objectif qui semble de moins en moins probable. L’été dernier, ses forces ont commencé à bombarder les ports qui ont contribué à façonner la riche histoire multinationale, multilingue et multiethnique de la ville, qui se reflète dans la tapisserie de styles architecturaux que l’on retrouve à travers la ville. Certains de ces joyaux sont aujourd’hui en ruines.

Même si la Russie n’a pas pris Odessa, elle a néanmoins pris le contrôle de la mer Noire et a effectivement bloqué les ports ukrainiens, paralysant l’économie et menaçant l’approvisionnement alimentaire mondial.

Mais ces dernières semaines, la campagne militaire ukrainienne visant à reconquérir la mer s’est accélérée.

Les forces spéciales ukrainiennes ont chassé les Russes de plusieurs plates-formes de forage dans les eaux situées entre la Crimée et Odessa, compromettant ainsi la capacité de la Russie à projeter de l’énergie au large des côtes ukrainiennes – tant que l’Ukraine peut garder le contrôle des plates-formes. Et après avoir détruit plusieurs systèmes de défense aérienne russes importants en Crimée, des missiles ukrainiens ont frappé un sous-marin russe et un grand navire de débarquement sur la plus grande cale sèche de la flotte de la péninsule occupée.

Vendredi, les Ukrainiens ont frappé un important poste de commandement naval russe en Crimée avant de frapper le bâtiment principal du quartier général de la flotte russe de la mer Noire dans la ville occupée de Sébastopol. L’armée ukrainienne a affirmé lundi avoir tué le commandant de la flotte russe de la mer Noire lors de cette frappe, une affirmation qui n’a pas été vérifiée de manière indépendante. Si cela était vrai, ce serait un coup dur pour la Russie.

En outre, ces derniers jours, les premiers porte-conteneurs ont quitté Odessa depuis juillet, lorsque la Russie s’est retirée d’un accord négocié au niveau international autorisant l’exportation de millions de tonnes de céréales et de minerais depuis les ports de la ville.

Bien que la Russie n’ait pas empêché les navires de quitter les ports maritimes ukrainiens, elle a frappé lundi les ports d’Odessa avec un nouveau barrage de missiles et de drones à grande échelle. L’attaque a causé d’importants dégâts aux infrastructures céréalières, à un hôtel et à un port maritime. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que ces frappes constituaient une « tentative pathétique de représailles ».

Alors que les combats s’intensifient, la déconnexion entre cette ville et la mer, qui n’est jamais qu’à 15 minutes à pied d’un quartier, semble inquiétante et étrange.

Au clair de lune, par une nuit claire de la fin de l’été, au lieu des lumières au sommet des mâts des navires rebondissant comme des étoiles scintillantes là où la mer rencontre le ciel, il y avait des éclairs jaunes lointains. Il ne s’agissait pas d’éclairs, selon les habitants, mais très probablement de missiles tirés depuis des navires de guerre russes visant des villes ukrainiennes.

Vadym Zakharchenko, vice-recteur de l’Université nationale de l’Académie maritime d’Odessa et habitant d’Odessa depuis toujours, a déclaré que chaque fois qu’il se rend à la plage, il est frappé par l’absence de navires.

« J’ai dit à ma femme : ‘Regarde. Comment est-il possible d’avoir une telle situation ?’ », a-t-il déclaré.

Andriy Cheban, directeur adjoint du Collège de navigation de l’Académie maritime d’Odessa, un collège qui fait partie de l’Université nationale de l’Académie maritime d’Odessa, a déclaré qu’il ressentait une « haine silencieuse » pour les « pirates » qui ont coupé Odessa de l’accès. la mer.

« L’ennemi nous a privés de la possibilité de travailler », a-t-il déclaré. « Et l’Ukraine compte certains des meilleurs marins du monde. »

Il est néanmoins convaincu que ses étudiants ne seront pas éternellement privés de leur mer.

Alors que la guerre se poursuit, Sophia – comme des millions de jeunes à travers l’Ukraine – tente de planifier l’avenir tout en s’inquiétant de survivre au présent.

Elle a déclaré que son objectif était de devenir un jour capitaine d’un puissant navire commercial. Cela l’intégrerait à la riche histoire maritime d’Odessa et au rôle démesuré de l’Ukraine dans l’industrie maritime mondiale. Il y a environ 80 000 marins ukrainiens dans presque tous les ports de la planète, selon Evheniy Ignatenko, chef de l’administration maritime, et les Ukrainiens représentent environ 15 % des officiers maritimes dans le monde, selon une estimation de l’industrie datant d’avant le début de la guerre.

Mais ses ambitions ont changé.

« Maintenant que nous sommes en guerre, je pense aussi que j’aimerais faire partie de la marine et aider mon pays », a-t-elle déclaré.

Un matin, alors que Sophia marchait avec sa mère sur le rivage, de fortes explosions ont retenti au loin. Les Russes bombardaient l’île Snake, une petite parcelle de 46 acres de roche et d’herbe située à environ 75 milles d’Odessa.

L’Ukraine a chassé les Russes de Snake Island il y a plus d’un an, une première étape cruciale dans la bataille visant à empêcher la Russie de transformer l’Ukraine en un État croupion enclavé.

Sophia fait partie des 7 000 étudiants de l’académie de la mer. Un nombre non divulgué de cadets fréquentent également l’Institut naval militaire affilié de la ville.

Vêtus de leurs uniformes bleus et blancs impeccables et vus dans les cafés, montant dans des chariots et marchant dans les rues en se dirigeant vers les cours, les cadets sont un rappel constant à la fois de ce que l’Ukraine a perdu et de son espoir provocateur pour l’avenir.

De nombreux cadets sont issus de familles de marins et constituent la troisième, quatrième, voire cinquième génération à exercer ce métier. L’amour de Sophia pour la mer est né en regardant sa tante travailler au port. Elle a toujours aimé la regarder autour des grands navires, dit-elle.

« Et j’aime la façon dont l’eau change de couleur », a déclaré Sophia.

Les eaux de la mer Noire, l’une des quatre mers nommées en anglais d’après leurs couleurs communes, acquièrent une large gamme de teintes en fonction des conditions. Vus de l’espace, ils sont d’un bleu laiteux près de la côte, tandis que des tourbillons turquoise s’étendent au loin.

« C’est tellement triste que nous ne puissions pas aller en mer », a déclaré Sophia en regardant les cartes et les cartes dans une salle de classe conçue pour simuler la station de navigation d’un navire.

Les cadets apprennent à éviter les collisions lorsque les vents soufflent fort, que le brouillard est épais et que les tempêtes font rage. Mais il n’existe aucun tableau permettant de tracer la voie à suivre à travers la tempête de la guerre.

« Parfois, c’est vraiment effrayant », a déclaré Sophia. « J’entends les roquettes lorsqu’elles volent au-dessus de ma maison et sont ensuite tirées par notre défense aérienne. »

La première leçon pour les aspirants marins marchands ne porte pas sur la navigation, mais plutôt sur l’endroit où se réfugier lors d’un raid aérien.

Mais même une mer vide, dit-elle, peut apporter un sentiment de calme.

« La mer a toujours été pour moi une source de paix et de beauté », a-t-elle déclaré.

Elle ne sait pas combien de temps il faudra pour que la guerre prenne fin, mais quand ce sera le cas, dit-elle, elle sera prête et libre d’être à nouveau capitaine de son propre destin.

