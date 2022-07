Dans une ville libyenne à la recherche de justice, une lutte même pour trouver des tombes

TARHUNA, Libye – Il est difficile de trouver une illustration plus frappante des échecs des dirigeants politiques libyens que Tarhuna, une ville située entre la côte méditerranéenne et le désert où sept frères de la famille Kani et leurs miliciens ont détenu, torturé et tué des centaines d’habitants. dans un règne de terreur de cinq ans.

“Nous passerons à autre chose lorsque nous aurons justice et qu’ils paieront pour leurs crimes”, a déclaré Kalthoum el-Hebshi, directeur à la retraite d’une école d’infirmières à Tarhuna. “D’ici là, il n’y aura pas de réconciliation”, a-t-elle ajouté. « Quand tu me dis ‘faites la paix’, comment puis-je faire la paix avec quelqu’un qui a du sang sur les mains ? Comment puis-je lui serrer la main ?

Après plus d’un an de stabilité fragile, la Libye bascule à nouveau vers le chaos qui l’a brisée après que les rebelles ont renversé le colonel Mouammar Kadhafi, le dictateur de plus de 40 ans, lors du soulèvement du printemps arabe de 2011. Le bouleversement a laissé ce pays d’Afrique du Nord divisé en deux, à l’est et à l’ouest, divisé par deux gouvernements rivaux et des dizaines de milices rivales qui opèrent au-dessus des lois.

L’année dernière, une période de paix relative a offert une lueur d’espoir. Les élections prévues en décembre étaient censées produire un gouvernement qui pourrait réunifier les institutions libyennes longtemps divisées, encadrer une Constitution, désarmer les milices et expulser les combattants étrangers. Mais des désaccords sur l’éligibilité des candidats ont sabordé le vote, plongeant un pays aux portes de l’Europe dans une nouvelle phase d’incertitude.