Dans une ville du Wisconsin, les électeurs craignent pour l’Amérique attaquée

HUDSON, Wis. (AP) – Dans un coin pittoresque de l’ouest du Wisconsin, un mouvement conservateur de droite en plein essor a pris de l’importance.

Ils voient l’Amérique au sens large comme un endroit sombre, dangereux, où la démocratie est attaquée par un gouvernement tyrannique, où peu de fonctionnaires peuvent faire confiance et où les voisins pourraient un jour devoir s’unir pour se protéger les uns les autres. C’est un pays où les croyances les plus fondamentales – dans la foi, la famille, la liberté – sont menacées.

John Kraft regarde au-delà de sa paisible communauté rurale et voit un pays que de nombreux Américains ne reconnaîtraient pas.

Et il ne s’agit plus seulement de politique.

“Ce n’est plus la gauche contre la droite, les démocrates contre les républicains”, déclare Kraft, architecte logiciel et analyste de données. “C’est carrément le bien contre le mal.”

Il sait comment il sonne. Il a ressenti le mépris des gens qui le voient comme un fanatique, un théoricien du complot.

Mais il est un héros dans un mouvement conservateur de droite en plein essor qui a pris de l’importance dans cette partie de l’ouest du Wisconsin.

Il y a quelques années à peine, leurs discours sur le marxisme, les répressions gouvernementales et les plans secrets visant à détruire les valeurs familiales les auraient placés à la périphérie du parti républicain.

Mais plus maintenant. Aujourd’hui, malgré des élections de mi-mandat qui n’ont pas vu les larges victoires républicaines que beaucoup avaient prédites, elles restent une pierre angulaire de la base électorale conservatrice. Dans tout le pays, les victoires sont allées aux candidats qui croient en QAnon et aux candidats qui croient que la séparation de l’Église et de l’État est une erreur. Dans le Wisconsin, un sénateur américain qui s’intéresse aux théories du complot et à la pseudoscience a été réélu – écrasant son adversaire dans le comté de St. Croix.

Prenez Mark Carlson. C’est un homme sympathique qui respire la douceur, aime cuisiner, sort rarement de chez lui sans pistolet et croit que le despotisme plane sur l’Amérique.

« Il y a un plan pour nous conduire de l’intérieur vers le socialisme, le marxisme, le type de gouvernement communiste », explique Carlson, un superviseur du comté de Sainte-Croix qui a récemment pris sa retraite après 20 ans de travail dans un centre de détention pour mineurs.

Il a été propulsé au pouvoir plus tôt cette année lorsque les conservateurs insurgés de droite ont créé un puissant bloc électoral local, dynamisé par la fureur suscitée par les blocages de COVID, les mandats de vaccination et les troubles qui ont secoué le pays après que George Floyd a été assassiné par un policier à Minneapolis, à seulement 45 ans. à quelques minutes.

En deux ans, ils ont pris le contrôle du parti républicain du comté, chassant les dirigeants qu’ils considèrent comme des pions d’un établissement faible et ont aidé à placer plus d’une douzaine de personnes à des postes élus dans les gouvernements de comté et de ville et les conseils scolaires.

Dans leur Amérique, le gouvernement américain a orchestré les craintes du COVID pour cimenter son pouvoir, l’IRS achète d’énormes stocks de munitions et l’ancien président Barack Obama est peut-être la personne la plus puissante du pays.

Aujourd’hui, les sondages indiquent que bien plus de 60 % des républicains aux États-Unis ne croient pas que le président Joe Biden a été élu en 2020. Environ un tiers refusent de se faire vacciner contre le COVID.

Carlson, un homme blanc barbu, d’âge moyen et propriétaire d’armes à feu qui a voté pour l’ancien président Donald Trump, sait qu’il ressemble à une caricature pour certains. Mais il ne l’est pas.

« Je suis juste une personne normale », dit-il, assis sur un canapé, à côté d’une baie vitrée donnant sur le grand jardin qu’il entretient avec sa femme. “Ils ne réalisent pas que nous voulons bien faire.”

Il peut être déroutant. Il qualifie les manifestants noirs pacifiques de «justes» pour être descendus dans la rue après le meurtre de Floyd. Il fait du yaourt bio. Il conduit une Tesla. C’est un chrétien conservateur qui aime AC/DC. Dans une région où l’Islam est parfois considéré avec une hostilité ouverte, il dit qu’il soutiendrait la petite communauté musulmane si elle voulait ouvrir une mosquée ici.

Parfois, vous entendrez des gens ici parler de ce qu’ils ont l’intention de faire si les choses tournent vraiment mal pour l’Amérique.

Il y a les panneaux solaires en cas de panne du réseau électrique. Il y a de l’essence supplémentaire pour les voitures et du diesel pour les générateurs. Il y a des étagères de denrées non périssables, parfois suffisantes pour durer des mois.

Il y a les armes à feu, même si cela n’est presque jamais discuté avec des étrangers.

« J’en ai assez », dit un homme, assis dans un café Hudson.

“Je préférerais ne pas entrer là-dedans avec un journaliste”, déclare Kraft.

Les suggestions de violence inquiètent des gens comme Paul Hambleton, qui vit à Hudson et travaille avec le parti démocrate du comté.

« Quelque chose ne va vraiment pas ici », dit Hambleton.

Il a passé des années à enseigner dans la petite ville du comté de St. Croix, où la population est passée de 43 000 en 1980 à environ 95 000 aujourd’hui. Il regarda le corps étudiant bouger. Les enfants d’agriculteurs ont cédé la place aux enfants de personnes qui se rendent au travail dans les villes jumelles. Les minorités raciales sont devenues une présence petite mais croissante.

Il comprend pourquoi les changements pourraient rendre certaines personnes nerveuses.

« Il y a un mode de vie rural que les gens ont l’impression d’être menacé ici, un mode de vie de petite ville », dit-il.

Mais c’est aussi un chasseur qui a vu à quel point il était difficile d’acheter des munitions après les manifestations de 2020, lorsque les ventes d’armes à feu ont grimpé en flèche à travers l’Amérique.

Pendant près de deux ans, les étagères étaient quasiment vides.

“J’ai trouvé cela menaçant”, déclare Hambleton. “Parce qu’il est impossible que les chasseurs de cerfs achètent autant de munitions.”

Tim Sullivan, Associated Press