SINJAR, Irak (AP) – Un par un, les drapeaux appartenant à un patchwork de forces armées ont été abaissés dans une ville du nord de l’Irak autrefois brutalisée par le groupe État islamique. Les revendications territoriales symbolisées par chacune ont été remplacées par le flottement d’une seule: celle de l’État irakien.

Le hissage du drapeau national à Sinjar, qui abrite la minorité religieuse yézidie irakienne, est le résultat d’un accord en cours depuis des mois pour que le gouvernement fédéral rétablisse l’ordre à partir d’un réseau enchevêtré de paramilitaires, qui a semé le chaos dans le district pendant le chaos suivant libération de l’EI il y a trois ans.

Ce mois-ci, l’armée irakienne s’y est déployée pour la première fois depuis la chute de Saddam Hussein en 2003.

Le lieutenant Imad Hasan a gravi une ascension rocheuse surplombant les ruines désertes de la vieille ville de Sinjar, vacantes depuis que l’EI a été délogé. Son regard est tombé sur une vigie de l’autre côté de la montagne – le dernier, a-t-il dit, qui appartient à une filiale locale d’un groupe de guérilla kurde interdit, connu sous le nom de PKK.

«Nous avons des problèmes avec eux», dit-il. «Leurs dirigeants ont accepté de se retirer, mais certains de leurs combattants ne l’ont pas fait.»

Sceller l’accord était déjà assez difficile. Sa mise en œuvre pose de nouveaux problèmes. Les critiques disent qu’il faudra plus qu’un changement de drapeau pour consolider l’état de droit à Sinjar.

Les Yézidis, traumatisés par les massacres et l’esclavage que l’EI a déchaînés contre eux, n’ont aucune confiance dans les autorités irakiennes, disent-ils, les ont abandonnées à la brutalité des militants. Avec la faiblesse du gouvernement central, ils craignent que les milices – y compris les factions chiites soutenues par l’Iran – ne prennent le dessus sur eux.

Les milices qui surveillaient Sinjar ces trois dernières années sont un mélange. Ils comprennent des combattants peshmergas de la zone d’autonomie kurde d’Irak, ainsi que le PKK et sa filiale composée de combattants yézidis locaux, appelés les unités de résistance Sinjar ou YBS. Il existe également des unités yézidies appartenant aux Forces de mobilisation populaire, un groupe de parapluie de paramilitaires sanctionnés par l’État créé en 2014 pour vaincre l’EI.

Il y a des signes de rétablissement de Sinjar. Son centre-ville bourdonnait d’acheteurs, de marchands et de l’étrange char de l’armée irakienne. Plus de 200 000 Yézidis déplacés par l’attaque de l’EI de 2014 reviennent – quelque 21 600 sont revenus entre juin et septembre, soit plusieurs fois le taux des années précédentes.

Mais grattez la surface, et presque tout le monde porte un traumatisme brut et non résolu. Tout le monde se souvient très bien de l’attaque de l’EI qui a assassiné des pères et des fils, réduit en esclavage des milliers de femmes et envoyé des survivants fuir le mont Sinjar.

Au marché de Sinjar, un agriculteur, Zaidan Khalaf, s’est d’abord présenté en disant à l’Associated Press combien de parents il avait perdus sous l’EI: 18. D’autres sur le marché ont fait de même.

«Nous avons perdu notre dignité», a-t-il déclaré.

Les communautés restent profondément divisées et profondément irritées les unes des autres.

«Quel accord?» se moquait Farzo Mato Sabo, un homme de 86 ans du village à majorité yézidie de Tal Binat, au sud de Sinjar. Elle et ses trois filles ont été emmenées par des militants de l’EI, puis sauvées par des passeurs. Onze membres de sa famille sont toujours portés disparus.

«J’ai perdu tout le monde», sanglota-t-elle. «Est-ce que ça va les ramener?

Le village arabe sunnite de Khailo est voisin de Tal Binat.

«Nous étions comme des frères, mais maintenant les Yézidis restent loin de nous», a déclaré un ancien de la tribu, Cheikh Naif Ibrahim. «Ils ne peuvent pas faire la distinction entre les civils et les membres de l’EI.»

De nombreux Yézidis accusent les Arabes sunnites locaux de soutenir l’EI. Depuis la chute des militants, les Arabes sunnites ont eu des frictions avec les milices yézidies – et un certain nombre de sunnites ont été tués. Dans le même temps, de nombreux Yézidis rejettent les peshmergas kurdes, qui considèrent la région de Sinjar comme faisant partie de leur domaine.

«Sept drapeaux régnaient sur nous, vous ne saviez jamais qui avait le pouvoir sur vous quel jour», a déclaré Khalaf, le fermier.

L’ONU s’est concentrée sur le retour des Yézidis déplacés, mais ce n’est pas le seul critère de succès, a déclaré Sajad Jiyad, membre de la Century Foundation. «Il s’agit de services, d’écoles, de sécurité et de la capacité de se déplacer sans être ébranlé par divers groupes», a-t-il déclaré.

«C’est un test pour l’efficacité de la gouvernance d’après-guerre et de la libération d’après-guerre», a-t-il dit. «Le gouvernement est-il suffisamment préparé pour permettre le retour à la normale?»

L’armée iraquienne va sécuriser la zone pour le moment, d’autres factions quittant leurs positions, bien que beaucoup restent dans la région de Sinjar. Dans le cadre de ce plan, l’autorité kurde doit nommer un maire – une perspective que de nombreux Yézidis s’opposent – et la police locale doit finalement prendre en charge la sécurité, travaillant sous la direction de l’agence de renseignement du gouvernement et du conseiller à la sécurité nationale. Le plan prévoit l’embauche locale de 2 500 nouveaux agents de sécurité.

La plupart des dirigeants et des résidents yézidis interrogés ont déclaré qu’ils étaient irrités que la communauté n’ait pas été consultée par le gouvernement dans l’élaboration du plan.

«C’est nous qui avons sacrifié, perdu la vie», a déclaré Fahed Hamed, maire du district de Sinjar. «Nous aurions dû être les principaux interlocuteurs.»

«Nous voulons une force qui nous est propre. Nous ne faisons confiance à personne.

La force à laquelle les habitants font le plus confiance est une faction que le plan cherche à éjecter – les YBS, dont les combattants sont en grande partie des Sinjar Yazidis. Alors que d’autres forces se sont retirées de l’attaque de l’EI en 2014, beaucoup se rappellent que c’est le YBS qui s’est battu pour assurer un itinéraire sûr aux civils.

«Ils étaient les seuls à rester pour nous protéger», a déclaré Sherko Khalaf, un mukhtar du village yézidi.

Malgré les protestations des habitants, les négociations ont conduit au retrait de YBS du centre-ville de Sinjar.

Les combattants d’YBS interrogés ont déclaré qu’ils s’attendaient à être subsumés en tant qu’unité des forces de mobilisation populaire, ce qui leur confère une légitimité politique indispensable. Une partie des 2 500 à 3 500 combattants YBS est déjà sur la liste de paie de la PMF.

En théorie, le plan demande à la PMF de mettre également fin à sa présence dans la ville. À ce jour, ils soutiennent les forces et sécurisent les périphéries de Sinjar. Mais Khan Ali, le commandant des Brigades Laslish, une unité yézidie du groupe, a déclaré à l’AP: «Le (PMF) restera pour toujours, nous sommes rois au-dessus des têtes des forces de sécurité à Sinjar.»

Cette perspective a divisé les Yézidis. Certains veulent que les factions Yazidi PMF soient incluses dans l’arrangement de sécurité. D’autres craignent que cela ne mette Sinjar sous l’influence des factions arabes chiites proches de l’Iran qui dominent le groupe de coordination.

«Si la communauté internationale et le gouvernement central ne se soucient pas de Sinjar, le PMF prendra le contrôle», a déclaré un éminent dirigeant yézidi, demandant l’anonymat pour parler librement. «C’est clair.»