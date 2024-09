Dans une ville de Californie frappée par un glissement de terrain, la vie est comme un camping sans électricité ni essence.

RANCHO PALOS VERDES, Californie — Nick Mardesic et sa famille vivent du réseau électrique, donc la lumière la nuit vient d’une lampe de poche, et un repas chaud et une douche nécessitent de conduire plusieurs kilomètres jusqu’à la maison de ses parents.

La famille ne vit pas dans un endroit accidenté, mais plutôt sur une péninsule pittoresque à la limite de Los Angeles. Et ils ne sont pas hors réseau par choix. Leur électricité et leur gaz ont été coupés parce que des glissements de terrain de plus en plus graves, causés par deux années de fortes pluies, menacent de détruire des dizaines de maisons de plusieurs millions de dollars perchées au-dessus de l’océan Pacifique.

Mardesic se bat depuis des mois pour que sa maison reste debout. Des sections de sa cour avant se sont affaissées d’environ 1 mètre. De profondes fissures serpentent à travers les murs de sa maison et un morceau de cloison sèche est tombé de son plafond. Le trottoir et une extrémité de son allée se sont effondrés, créant un trou béant qui a exposé une conduite d’eau souterraine. Sa chambre est sur le point de s’effondrer, dit-il, alors il a placé du bois sur une poutre sous la maison et l’a soulevée. Au cours des cinq derniers mois, il a dépensé environ 50 000 $ pour maintenir sa maison surélevée.

« C’est quelque chose qu’on voit dans un film », a-t-il déclaré devant la maison qu’il partage avec sa femme et ses deux enfants, âgés de 3 et 1 an. « C’est presque incroyable… de simplement regarder sa maison s’effondrer. »

Les glissements de terrain sont la dernière catastrophe en date en Californie, déjà accablée par des incendies de forêt de plus en plus graves et des conditions météorologiques extrêmes qui sont passées des vagues de chaleur aux pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des coulées de boue au cours de l’année écoulée.

À Rancho Palos Verdes, des maisons entières se sont effondrées ou ont été arrachées. Les murs se sont déplacés et de larges fissures sont apparues sur le sol. Les avertissements d’évacuation sont en vigueur et des pans entiers de la communauté ont vu leur pouvoir et leur énergie s’éteindre. gaz coupé. Le service de gaz a été coupé pour de nouveaux résidents jeudi et d’autres devraient l’être vendredi. D’autres doivent faire face à des coupures temporaires d’eau pour réparer les canalisations d’égout.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence mardi.

Jill Carlton, qui vit dans la communauté depuis près de 30 ans, a déclaré qu’il était heureux que le problème ait finalement retenu l’attention du gouverneur.

« Ils font pression sur lui depuis longtemps et j’espère qu’il viendra nous rendre visite », a déclaré Carlton, mais elle est déçue « qu’il n’y ait toujours pas d’aide pour ces personnes ».

La déclaration ouvre plutôt les ressources de l’État, telles que le personnel, l’équipement et les services d’urgence. Dans un courriel, la ville de Rancho Palos Verdes a déclaré qu’elle continuait d’exhorter les dirigeants et les agences de l’État à demander au président Joe Biden de déclarer une catastrophe fédérale, ce qui déclencherait des ressources et une éventuelle aide individuelle de la part de l’Agence fédérale de gestion des urgences.

Il y a près de 70 ans, le glissement de terrain de la rue portugaise à Rancho Palos Verdes a été déclenché par la construction d’une route à travers la zone, qui repose sur un ancien glissement de terrain. Il a détruit 140 maisons à l’époque et le terrain n’a pas cessé de bouger depuis.

Mais les glissements de terrain, qui se déplaçaient autrefois lentement, ont commencé à s’accélérer rapidement après que des pluies torrentielles ont déferlé sur la Californie du Sud au cours des deux dernières années. Le terrain qui glissait autrefois à une vitesse moyenne de plusieurs centimètres par an se déplace désormais de 22,8 à 30,48 centimètres par semaine.

Le mouvement rapide a forcé le démantèlement plus tôt cette année de Chapelle des voyageursun monument historique conçu par le fils de Frank Lloyd Wright, Lloyd Wright. Les routes pittoresques qui serpentent à travers la ville ont également été déformées. Des panneaux avertissent les automobilistes des creux et du terrain mouvant et déformé.

« Cyclistes et motocyclistes, soyez extrêmement prudents », peut-on lire sur un panneau. « Route accidentée » et « Zone de glissement de terrain » peuvent également être indiqués sur d’autres.

Mike Phipps, le géologue de la ville, a déclaré que le taux moyen de mouvement a légèrement ralenti, mais qu’il est toujours d’environ 1,2 mètre par mois. « C’est toujours un mouvement important. C’est juste que nous avons en quelque sorte atteint notre pleine vitesse et que nous naviguons en ce moment », a-t-il déclaré.

Certains résidents estiment que les fuites sont à l’origine des dégâts dans leur quartier. Ils affirment que de nombreuses canalisations d’eau et d’égouts éclatées, qui n’ont pas été réparées rapidement ou adéquatement, ont saturé le sol et contribué au mouvement de terrain.

Les résidents ont récemment déposé une procès contre la ville, son fournisseur d’eau et d’autres, alléguant en partie que la négligence et leur inaction étaient des « facteurs substantiels » dans l’accélération du glissement de terrain « et les dommages qui en ont résulté aux maisons et à la vie des résidents ».

La ville a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire sur les litiges en cours.

Jeffrey R. Knott, professeur émérite en sciences géologiques à l’Université d’État de Californie à Fullerton, a comparé cet argument au dilemme de l’œuf ou de la poule.

« Le glissement de terrain a-t-il provoqué la rupture de la canalisation ? Ou bien la canalisation s’est-elle brisée et a-t-elle provoqué le glissement de terrain ? », a-t-il déclaré. « C’est une chose extrêmement difficile à prouver. »

Les fuites d’eau contribueraient à l’accélération, mais leur signification est inconnue, a ajouté Knott.

L’année dernière, la ville a reçu une subvention de 23,3 millions de dollars de la FEMA pour un projet qui, selon les responsables, ralentirait le mouvement de terrain en éliminant l’eau emprisonnée dans le sous-sol et empêcherait la pluie de s’y infiltrer à l’avenir. Mais les équipes ont récemment découvert un glissement de terrain plus profond et plus large.

« C’est comme un train de marchandises qui descend une colline. Il s’agit de milliards de tonnes de terre », a déclaré Phipps. « Essayer d’arrêter cela est extrêmement difficile. »

Le maire John Cruikshank a déclaré que la recherche de financement pour les solutions pose des défis, tout comme la préparation à la prochaine saison des pluies.

« Le climat change et nous devons être plus résilients », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas toujours compter sur des systèmes obsolètes comme les câbles aériens et le gaz naturel souterrain. »

En attendant, les habitants doivent prendre des décisions difficiles.

Les habitants dont les maisons se sont effondrées ou ont été gravement endommagées ont dû les abandonner. D’autres, comme les voisins de Carlton, sont partis après que les services publics ont été coupés pour une durée indéterminée. Certains dépendent de générateurs pour garder les lumières allumées et du propane pour cuisiner.

D’autres, comme Mardesic, espèrent une aide à la relocalisation et ont déclaré que sans aide, ils sont coincés et incapables de se permettre quoi que ce soit sur le marché immobilier coûteux du sud de la Californie. La maison de Mardesic était estimée à environ 2,3 millions de dollars avant les dégâts, a-t-il déclaré.

« Que pouvons-nous faire d’autre que de continuer à réparer notre maison et d’essayer de rester ici ? », a déclaré Mardesic, responsable de l’entretien. « Nous n’avons nulle part où aller. »

Pour l’instant, sa famille envisage d’emménager dans le pool house à l’arrière, qui risque moins de s’effondrer à flanc de colline.

