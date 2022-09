DANS UNE VIE consacrée à la nation, peut-être que « la plus belle heure » de la reine est venue lorsque cette nation avait le plus besoin d’elle.

Avec la Grande-Bretagne sous l’emprise de Covid, elle a évoqué Vera Lynn et l’esprit de guerre dans un discours télévisé entraînant.

La reine avec le prince Philip à l’occasion de leur 73e anniversaire de mariage Crédit : AP

Sa Majesté lors d’un appel vidéo au chef de la santé pendant la pandémie Crédit : AFP

Le héros de la charité des chevaliers de la reine, le capitaine Tom Moore Crédit : Reuters

Promettant des temps meilleurs à venir, elle a déclaré aux Britanniques verrouillés: “Nous nous reverrons.”

Elle a ouvert la voie à la sortie de la pandémie en faisant savoir au monde quand elle a été vaccinée.

Et elle a montré aux autres le moyen de sortir de la solitude en maîtrisant les appels vidéo à la fois pour le travail et pour discuter avec ses proches.

Puis, lorsque Covid a arrêté les fêtes de rue et les célébrations du 75e anniversaire du jour de la victoire en mai 2020, la reine s’est levée pour être à nouveau comptée.

Dans une allocution télévisée, elle a déclaré: “Aujourd’hui, il peut sembler difficile que nous ne puissions pas marquer cet anniversaire spécial comme nous le souhaiterions.

“Au lieu de cela, nous nous souvenons de nos maisons et de nos pas de porte.”

Et d’ajouter : “Nos rues ne sont pas vides, elles sont remplies de l’amour et de l’attention que nous avons les uns pour les autres”.

Lorsque la pandémie a frappé, des assistants terrifiés se sont précipités pour mettre en place le «HMS Bubble» pour protéger à la fois la reine et le duc d’Édimbourg.

La peur que la reine, alors âgée de 94 ans, puisse mourir de Covid était bien réelle.

Mais la vue d’un monarque en bonne santé s’adressant à des sujets se sentant effrayés, isolés et dans de nombreux cas en deuil a remonté le moral.

Le mantra de la Reine a toujours été : « J’ai besoin d’être vue pour être crue ». Et son discours télévisé émouvant deux semaines après le premier verrouillage a été regardé par 24 millions de personnes.

Dans son cri de ralliement depuis le château de Windsor, elle a déclaré : « Bien que nous ayons déjà fait face à des défis, celui-ci est différent.

« Cette fois, nous nous joignons à toutes les nations du monde dans un effort commun, en utilisant les grandes avancées de la science et notre compassion instinctive pour guérir.

“Nous réussirons – et ce succès appartiendra à chacun de nous.”

La reine a ajouté: “Ensemble, nous luttons contre cette maladie, et je tiens à vous assurer que si nous restons unis et résolus, nous la surmonterons.”

Elle a remercié les travailleurs du NHS en première ligne et les Britanniques de rester à l’intérieur et de protéger les personnes vulnérables.

Elle a poursuivi : « J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la façon dont il a répondu à ce défi.

« Et ceux qui viendront après nous diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que n’importe qui.

« Que les attributs de l’autodiscipline, de la résolution tranquille de bonne humeur et de la camaraderie caractérisent encore ce pays. La fierté de qui nous sommes ne fait pas partie de notre passé, elle définit notre présent et notre avenir.

Le biographe royal Andrew Morton a rappelé: «C’était brillant et a rapproché le pays. C’était sa plus belle heure.

Le virus s’est glissé plus près de la reine lorsqu’un assistant du palais a été abattu, et le prince Charles et le prince William ont tous deux attrapé le coronavirus.

Au téléphone avec le Premier ministre Boris Johnston à propos de la crise du Covid Crédit : Reuters

Son discours en avril 2020, a été diffusé sur écran géant à Piccadily Circus Crédit : Getty

Lorsque le verrouillage a été imposé, la reine a elle-même été forcée d’annuler ses engagements et a été coupée de ses amis, de sa famille et de son travail pour vivre à Windsor. Les restrictions du HMS Bubble ont été introduites alors qu’un groupe fidèle de 24 assistants a travaillé trois semaines et trois semaines de congé pour assurer sa sécurité.

Les garden-parties d’été de Buckingham Palace ont été annulées et les célébrations d’anniversaire de Trooping the Color ont été massivement réduites.

Malgré les restrictions, la reine a continué à travailler, à lire les boîtes rouges du gouvernement, à parler au Premier ministre au téléphone et à effectuer des engagements via des appels vidéo.

Un moment déterminant l’a vue passer de sa bulle au capitaine Tom Moore, pivot de la charité chevalier.

Elle n’a pas émergé en public à l’extérieur du château de Windsor pendant sept mois jusqu’à un voyage pour voir comment les scientifiques de Porton Down s’attaquaient au virus.

Ce fut la plus longue absence de fonctions publiques pendant son règne. Mais depuis un écran d’ordinateur, elle a vu une nouvelle statue d’elle-même en Australie, a regardé des images de Mars et a parlé avec des héros de Covid.

Bien sûr, il y avait des pépins, mais elle les a pris dans sa foulée.

Au cours d’une visite virtuelle, la connexion a été brièvement coupée avant qu’elle n’apparaisse à l’écran. Elle a dit: “Vous venez de disparaître – vous tous.”

‘Nous nous reverrons’

La technologie a également permis à la reine de voir Harry, Meghan et Archie dans leur manoir Montecito de 11 millions de livres sterling.

Mais elle a été contrainte de se réenfermer pour passer Noël sans ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à ses côtés.

Dans son discours du jour de Noël, elle a de nouveau rallié la nation en disant : « Nous avons besoin que la vie continue. Elle a rassuré les Britanniques solitaires : “Vous n’êtes pas seuls”. Puis, alors que la Grande-Bretagne menait le monde dans le déploiement de la vaccination, la reine a patiemment attendu son tour avant d’annoncer que les médecins royaux avaient administré la première dose au château de Windsor le 9 janvier.

Plus tard, elle a apaisé les craintes que certains avaient au sujet de l’aiguille, décrivant son coup comme “inoffensif” et “très rapide”, ajoutant : “Ça n’a pas fait mal du tout.”

Parmi ceux qui hésitent à se faire vacciner, elle a dit : “Ils devraient penser aux autres.”

Une ironie des restrictions de Covid était qu’elles rapprochaient Philip et la reine encore plus qu’elles ne l’avaient été depuis des années. Le couple a célébré son 73e anniversaire de mariage à Windsor et était côte à côte presque tous les jours jusqu’à ce que la santé de Philip se détériore.

En février, le duc a passé quatre semaines à l’hôpital pour un traitement contre une infection et une chirurgie cardiaque. Il retourna au château de Windsor et mourut 24 jours plus tard.

La reine, toujours aussi stoïque, était de retour au travail quatre jours après sa mort.

Mais les restrictions de Covid l’ont vue s’asseoir seule à ses funérailles alors qu’elle regardait le cercueil de Philip enterré dans la voûte royale de la chapelle St George. Maintenant, avec la reine prête à rejoindre son mari dans le coffre-fort, son adresse Covid est encore plus poignante.

« Nous devons être rassurés que même si nous avons encore plus à endurer, des jours meilleurs reviendront.

« Nous serons à nouveau avec nos amis. Nous serons à nouveau avec nos familles. Nous nous reverrons.

La reine prononce son discours d’anniversaire du jour de la victoire en lock-out Crédit : AFP