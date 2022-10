Dans une vidéo virale, une antilope utilise une corne incurvée pour échapper à l’attaque d’un lion

De nombreuses vidéos animalières d’un tigre ou d’un lion attaquant sa proie apparaissent souvent sur les réseaux sociaux. Une vidéo similaire fait le tour d’Instagram dans laquelle on voit une antilope noire utiliser ses cornes recourbées pour échapper à l’attaque d’un lion. La réaction agile de l’antilope pour se sauver du lion a laissé de nombreux utilisateurs perplexes. Le clip viral, partagé sur Instagram depuis une poignée, s’ouvre sur un lion bondissant sur une antilope de sable, qui buvait de l’eau dans un petit étang. En quelques secondes, les tables tournent et, en défense, l’antilope utilise sa corne incurvée pour faire tomber le lion de son dos. Le lion saute dans l’étang pour tenter de se sauver. La réaction rapide de l’antilope l’a aidée à échapper à l’attaque.

La légende de la bobine Instagram disait: «La meilleure attaque est une bonne défense. Une antilope noire utilise ses cornes recourbées pour faire tomber un lion de son dos.

Les utilisateurs d’Instagram ont une réaction mitigée face à l’extrait déconcertant. L’un des utilisateurs a dit : « Le dessein de Dieu n’est-il pas incroyable ? Cornes recourbées. Impressionnant.”

Un autre utilisateur a écrit dans les commentaires : “Ce lion a de la chance que les cornes n’aient pas percé son corps.”

Un utilisateur a mentionné: “Que ce soit un lion, un tigre ou n’importe quel chat, ils ont très peur des cornes.”

Ici jetez un oeil à la vidéo:

La plupart des vidéos d’animaux ont tendance à devenir virales sur les sites de médias sociaux. Celui-ci n’était pas différent avec plus d’un million de vues depuis sa mise en ligne.

Top showsha vidéo

Il y a un mois, une autre vidéo de ce type mettant en scène une gazelle et une antilope était en tête des classements sur Internet. La vidéo, de la célèbre réserve du Masai Mara au Kenya, a montré comment une gazelle intelligente a réussi à tromper une lionne.

La lionne attendait parmi les buissons la proie et courut après elle. Mais la gazelle s’est montrée à la hauteur et a couru en zigzag pour ne pas se faire prendre.

De telles vidéos sont à la fois étonnantes et divertissantes à regarder. Plus tôt, une autre vidéo de prédateurs et de proies est devenue virale d’une lionne chassant une gazelle. La lionne courait de toute sa vigueur mais la gazelle courait sournoisement en zigzag sans perdre de vitesse.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici