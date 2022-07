Dans une vidéo virale, un chien empêche un humain de toucher un enfant ; Internet a une prise

La liaison entre les enfants et les animaux domestiques est un régal à regarder. De telles vidéos gagnent les cœurs sur les réseaux sociaux. Une vidéo similaire est devenue virale sur Twitter Laughs 4 All. Dans cette vidéo, une chienne a été découragée de toucher un enfant par sa mère. Le chien a suivi ces instructions mais, dans une tournure des événements intéressante, a également empêché la mère de toucher l’enfant.

La mère a fait d’innombrables tentatives pour toucher son enfant mais a été arrêtée à chaque fois par le chien. La vidéo de 6 secondes n’a pas d’audio mais semble intéressante en raison des réactions d’alerte du chien.

Les utilisateurs ont applaudi le chien mais ont également réfléchi à la raison pour laquelle il empêchait la mère de toucher l’enfant. Selon cet utilisateur, les chiens ont tendance à protéger les enfants des personnes douteuses. Ces réactions de chiens font douter de la crédibilité du propriétaire.

Un toutou si doux.

Mais cela me fait aussi me demander pourquoi le chien pourrait penser qu’un humain ne devrait pas toucher le bébé. Les chiens aiment partager leurs chiots avec de gentils propriétaires (parents d’animaux de compagnie), mais protégez-les des propriétaires douteux. Je me demande. Naaaa, je réfléchis trop.

– Estra Berosini (@1stEstra) 21 juillet 2022