Dans une vidéo refait surface, Danielle Smith relie les Albertains vaccinés à ceux qui tombent amoureux des tyrans

Danielle Smith, chef de l’UCP de l’Alberta, s’excuse pour les commentaires passés sur la radio parlée et les podcasts après qu’une vidéo a refait surface le week-end dans lequel elle suggère que les 75% du public qui ont reçu un vaccin sont tombés sous le « charme d’un tyran », en particulier référence à Adolf Hitler.

Le clip provient d’un podcast publié le 10 novembre 2021avant que Smith ne devienne premier ministre, avec Integrated Wealth Management de Calgary et son fondateur, Andrew Ruhland.

Le podcast dure plus de 90 minutes et la section pertinente se trouve vers la fin, où la conversation tourne autour du sujet du consensus scientifique et médical.

Ruhland, qui a déclaré être le fils d’immigrants néerlandais qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, a affirmé que les libertés personnelles des Canadiens étaient violées par les règles de santé publique. Il ne portait pas de coquelicot pendant le podcast, enregistré un jour avant le jour du Souvenir, ce que Smith a remarqué.

« Ils l’ont gâché pour moi cette année », a déclaré Smith à propos des coquelicots. « Les dirigeants politiques, debout sur leur caisse à savon, prétendant qu’ils se soucient de toutes les choses dont vous venez de parler.

« Faire semblant de comprendre le sacrifice, et ne pas comprendre que leurs actions sont exactement les actions contre lesquelles nos braves hommes et femmes en uniforme s’opposent. »

REGARDER | Smith, dans un podcast, relie les Albertains vaccinés à ceux qui tombent amoureux des tyrans :

Smith mentionne ensuite la série Netflix Comment devenir un tyranfaisant spécifiquement référence à l’épisode mettant en vedette Adolf Hitler.

Smith se souvient d’un universitaire disant que tant de gens diraient qu’ils ne succomberaient pas aux charmes d’un tyran ou de quelqu’un leur disant qu’ils avaient toutes les réponses.

« Et il dit: » Je vous garantis que vous le feriez « », a déclaré Smith.

« C’est le test ici, c’est que nous l’avons vu. Nous avons 75 % du public qui dit non seulement me frapper, mais me frapper plus fort et m’éloigner de ceux qui ne sont pas sales. »

Excuses pour « tout langage offensant » dans sa carrière passée

Le NPD s’est rapidement emparé de la vidéo lundi. S’exprimant lors d’un événement de campagne axé sur les personnes âgées, la chef du NPD, Rachel Notley, a qualifié les commentaires de Smith de « tout à fait horrifiants ».

Elle a dit que Smith faisait référence aux 75% d’Albertains qui ont suivi les conseils scientifiques, ainsi qu’aux demandes faites par les responsables de la santé publique, « pour se protéger, protéger leurs voisins et les citoyens les plus vulnérables de l’Alberta et tous ceux qui avaient besoin de nos hôpitaux ».

« Elle compare ces Albertains, 75% d’entre eux, aux architectes d’un génocide antisémite », a déclaré Notley.

S’exprimant lors d’un événement de campagne pour les personnes âgées lundi, la chef du NPD, Rachel Notley, a qualifié les commentaires de Smith de « tout à fait horribles ». (Radio-Canada)

Dave Prisco, directeur des communications du Parti conservateur uni, a envoyé lundi une déclaration à CBC News, attribuée à Smith.

« Comme tout le monde le sait, j’étais contre l’utilisation des mandats de vaccination pendant le COVID », écrit Smith. « Cependant, les horreurs de l’Holocauste sont sans précédent, et personne ne devrait faire de comparaisons modernes qui minimisent l’expérience de l’Holocauste et des souffrances sous Hitler, ni le sacrifice de nos anciens combattants.

« J’ai toujours été et reste un ami de la communauté juive, d’Israël et de nos vétérans, et je m’excuse pour tout langage offensant utilisé à propos de ce problème lors d’émissions de radio ou de podcasts au cours de ma carrière précédente. »

Bernie Farber, président du Canadian Anti-Hate Network, a déclaré que Smith était soit « volontairement ignorant, soit qu’il avait désespérément besoin de participer à nos ateliers sur la compréhension des racines de l’antisémitisme ».

« Non, premier ministre, ceux qui suivaient la science n’étaient pas comme Hitler et les autres tyrans », il a écrit sur Twitter. « Prétendre cela, c’est minimiser et déformer l’Holocauste. Six millions de Juifs, dont 1,5 million d’enfants, ont été massacrés par Hitler et son idéologie. Des millions d’autres innocents ont également été assassinés, Monsieur le Premier ministre.

Dans un communiqué, un porte-parole du commandement Alberta-Territoires du Nord-Ouest de la Légion royale canadienne a déclaré que le coquelicot est un symbole du souvenir de ceux qui ont servi le Canada et fait le « sacrifice suprême au nom de la démocratie ».

« Cela n’a pas sa place en politique », lit-on dans le communiqué. « Les sacrifices consentis par ceux que représente le coquelicot ont protégé les droits et libertés dont jouissent les Canadiens aujourd’hui. »

Smith a déjà écrit sur le Code de Nuremberg

En réponse à une demande de commentaires, la Fédération juive de Calgary a déclaré qu’il était important que « notre communauté ne soit pas utilisée comme un coin entre les partis politiques ».

Cependant, la fédération a noté qu’elle avait fait des commentaires clairs sur ces comparaisons en 2021, y compris dans un Calgary Herald de mars 2021. article d’opinion.

À ce moment-là, l’organisation répondait à un autre article d’opinion du Calgary Herald, dans lequel Smith écrivait qu’une « discussion nationale » était se déroulent autour de savoir si les gens devraient être forcés de prendre des vaccins à ARNm.

Smith a suggéré que cela irait à l’encontre du Code de Nuremberg. Le Code de Nuremberg est un ensemble de principes établis après la Seconde Guerre mondiale stipulant que les gens doivent choisir s’ils veulent recevoir un traitement médical expérimental.

« Les essais médicaux auxquels Smith a fait allusion ont été menés sans le consentement des victimes, qui ont subi des douleurs indescriptibles, des mutilations, une invalidité permanente ou même la mort », a écrit Lisa Libin, vice-présidente de la Fédération juive de Calgary, en réponse.

« Il s’agissait de procédures sadiques, souvent avec la torture comme objectif principal. Invoquer les horreurs perpétrées par Josef Mengele à ses réserves sur le déploiement du vaccin est non seulement épouvantable mais complètement insultant pour notre communauté et d’autres qui ont souffert aux mains des nazis. »

L’automne dernier, le conseil d’administration de l’UCP a disqualifié un candidat potentiel qui avait comparé les passeports vaccinaux aux politiques adoptées par Hitler et le régime nazi.