Dans une vidéo qui fait chaud au cœur, un frère encourage sa sœur à se débattre avec le basket-ball, puis…

Chaque relation frère-sœur est extrêmement aimante et douce. Malgré leur part de combats, ils se soucient l’un de l’autre. Une vidéo similaire a été partagée par le compte Twitter CCTV_IDIOTS. Dans la vidéo, une fille a du mal à mettre le ballon dans le panier.

Elle échoue au premier essai et se met à pleurer. Son frère ne pouvait pas voir ce spectacle et la serra dans ses bras. Après cela, il la souleva dans ses bras, l’aidant à mettre le ballon dans le panier. Sa sœur a souri adorablement après avoir accompli l’exploit.

La meilleure partie de la vidéo était le garçon encourageant patiemment sa sœur. Il a dit : « C’est bon, tu es fort ». Après que la fille ait réussi, son frère célèbre en plantant des baisers sur sa joue. Leur père, qui enregistrait la vidéo, les a également encouragés. La vidéo réconfortante a été aimée par le public et a reçu de nombreuses réactions incroyables. Un utilisateur a félicité les parents. Selon cet utilisateur, lorsque les parents sont compatissants, leurs enfants suivent les mêmes valeurs.

Des parents compatissants signifient des enfants compatissants — Nada Elsayed (Maître de la rosée) (@dew_view) 20 juillet 2022

Un autre adepte a été rempli d’éloges pour sa famille. Cet utilisateur a écrit que ces enfants ne sont pas issus d’une famille brisée. Ils témoignent régulièrement de beaucoup d’amour.

Mes pensées exactement.

Je suis sûr qu’ils ne viennent pas d’un foyer brisé et qu’ils sont témoins de beaucoup d’amour au quotidien. — 𝑻𝑶𝑴 💎 ⚽⚒️🇨🇮 (@xFish_) 20 juillet 2022

En plus de faire l’éloge de la famille, certains se sont sentis tristes de ne pas avoir de frères et sœurs aussi protecteurs. Un adepte espérait que ce frère continuerait à aimer sa sœur de cette façon. Cette utilisatrice a exprimé des remords face au fait que son frère n’ait jamais été gentil ou protecteur.

C’est gentil! J’espère qu’il est toujours comme ça avec sa petite sœur. Mon frère aîné n’a jamais été gentil ni protecteur. – Ginger Eaves (@eaves_ginger) 22 juillet 2022

Un autre adepte a applaudi le frère. Cet utilisateur a félicité le frère d’avoir réconforté sa sœur avant de résoudre le problème.

J’aime la façon dont il a ses bonnes priorités. Il s’occupe d’abord d’elle, puis il l’aide à faire le travail. Je me précipite si souvent pour régler le problème au lieu de réconforter d’abord ma femme. — François Godbout (n’importe qui/n’importe quoi) (@fgodbout1) 21 juillet 2022

Les adeptes ont également admiré la réaction de la sœur après que le frère l’ait réconfortée. Cet utilisateur a écrit que la sœur avait l’air si heureuse après avoir été réconfortée par son frère.

Si seulement tous les frères étaient aussi gentils ! C’est tellement mignon 🧡 et elle est tellement contente quand elle le fait ! — Vivien (@vivvy50) 21 juillet 2022

Reste d’autres ont douché beaucoup d’émoticônes cardiaques et ont appelé frère enfant bien élevé.

La vidéo a été partagée le 20 juillet et a reçu plus de 1 93 000 vues. Il est retweeté plus de 500 fois.

Plus de 4 000 utilisateurs ont aimé cette vidéo.

