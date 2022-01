Dans une vidéo hilarante, une femme explique pourquoi ses parents ont rejeté son petit ami

À l’ère des médias sociaux, nous voyons une vidéo ou l’autre devenir virale chaque jour. Alors que certaines vidéos sont choquantes, d’autres vous font rire et vous amusent sans fin. Une de ces vidéos amusantes, partagée par l’officier de l’IPS Dipanshu Kabra, devient très virale en ce moment. Dans cette vidéo, on voit une femme raconter son « épreuve » à ses amis.

La vidéo est sous-titrée : « Qui comprend mieux les enfants que les parents ? #Juste pour rire »

Voici le lien vers le tweet :

Dans le court clip, on voit un groupe de femmes assises autour d’un feu de joie et s’amusant. On voit alors l’une des femmes dire aux autres : « Savez-vous pourquoi notre famille a rejeté mon petit ami alors que nous partageons les 36 traits majeurs ? Eh bien, c’est ce qu’ils avaient à dire : Nous ne voulons pas d’un gendre aussi con que notre fille. » En entendant cela, tous ses amis présents se sont mis à rire. Cette vidéo a plus de 500 likes, et les gens laissent des commentaires amusants à ce sujet.

Les gens rient à gorge déployée face à cette « torsion » inattendue dans la vidéo. L’un d’eux a commenté: « Ce sont les enfants qui étudient en ligne. » D’autres laissent des émoticônes LOL et ROFL sur le tweet. La vidéo a également été largement partagée, le tweet d’IPS Kabra recevant 67 retweets. Kabra continue de partager des tweets amusants et inspirants sur son compte, et les gens apprécient ses tweets à fond. Dipanshu Kabra a été nommé nouveau commissaire de la DPR par le Chhattisgarh en 2021.

