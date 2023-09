Dans une vague d’approbations de la FAA, les drones sont sur le point de survoler le ciel américain

Cette semaine, la société de livraison de drones Zipline a obtenu l’autorisation de la Federal Aviation Administration pour faire voler des drones au-delà de la ligne de vue visuelle. Il s’agit d’une étape majeure dans les efforts visant à étendre la portée de l’industrie nationale des drones dans l’espace aérien américain, et Zipline n’est pas le seul opérateur de drones à avoir récemment reçu l’approbation de la FAA.

Lors d’une série de démarches en août et début septembre, la FAA a donné la même autorisation à UPS filiale Flight Forward (qui livre des colis par drone), le fournisseur d’avionique uAvionix et le fournisseur d’inspection par drone Phoenix Air Unmanned. Il s’agit d’un objectif réglementaire vers lequel les sociétés de drones travaillent depuis une décennie et qui ouvrira la voie à d’autres sociétés pour qu’elles reçoivent une approbation simplifiée pour leurs propres vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle, ainsi qu’à un plus grand nombre d’entreprises de consommation pour accélérer leurs efforts. livrer des marchandises par avion sans pilote.

Le La FAA a déclaré à la publication aéronautique Flying que les approbations serviront de base aux « subventions sommaires » à l’avenir, alors qu’il continue de travailler à l’élaboration de règles formelles et d’aider à accélérer la mise en place de modèles commerciaux similaires à ceux qui reçoivent les premières approbations, c’est-à-dire la livraison de colis, les inspections par drones, les fournitures médicales et le développement de systèmes d’aviation de drones, tels que uAvionix.

Avant l’approbation « au-delà de la ligne de vue visuelle », des observateurs humains devaient être postés tout au long de la route parcourue par un drone pour s’assurer qu’il n’y avait aucune interférence avec le trafic aérien. La nouvelle réglementation autorise le vol de drones sans observateurs, ce qui, selon les entreprises, augmentera l’accessibilité et l’évolutivité de ce qui est encore une activité naissante aux États-Unis.

« Ces dernières années, nous opérons aux États-Unis avec des roues d’entraînement », a déclaré Keller Cliffton, PDG de Zipline. « Nous étions en mesure d’effectuer des livraisons à domicile, mais nous devions toujours rester à moins d’un kilomètre et demi de nos centres de distribution, ce qui permettait de servir facilement des dizaines de milliers de personnes, mais impossible de servir des centaines de milliers de personnes. « .

Il affirme désormais que Zipline pourra servir « des centaines de millions de personnes » aux États-Unis.

« Cela libère l’ampleur de la technologie afin que tout le monde puisse en bénéficier. Et, à grande échelle, cette technologie permettra aux gens d’économiser beaucoup d’argent, et elle sauvera également des vies aux États-Unis », a déclaré Cliffton, dont l’entreprise a débuté en 2014 en tant que solution de drone pour les livraisons médicales d’urgence dans des zones géographiques difficiles d’accès, mais elle s’est développée dans plusieurs secteurs et a conclu des accords avec des détaillants, notamment Walmart .